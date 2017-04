Ana Temprano: «Lo prioritario es recuperar a la gente»

El panorama que se le dibuja al Super Amara en vísperas de su debut en la Copa el próximo sábado en Porriño frente al Elche Mustang, campeonato que se ha adjudicado en cinco ocasiones (tres de las últimas cuatro), objetivamente no es muy halagüeño a causa de la epidemia de lesiones que ha padecido en el último mes.

LA COPA Cuartos de final (sábado) KH 7 Granollers-Mecalia At. Guardés 12.00 horas Super Amara-Elche Mustang 16.00 Rocasa -Fertilidad Málaga 18.15 Helvetia Alcobendas-Porriño 20.30 Semifinal (domingo) Primera semifinal 16.00 Segunda semifinal 18.30 Final (lunes) Final 13.00

Hasta cinco bajas acabó por contabilizar en su último enfrentamiento liguero en casa del Guardés. Una notable desventaja que acabó por costarle la victoria. La recompensa que se trajo no fue poca, el golaveraje a favor.

A lo largo de la semana se confía en que recupere algún efectivo para poder defender con mayor garantías este preciado cetro. Su guardameta Ana Temprano es optimista en este sentido y considera que tienen claras opciones de revalidar el título por sexta vez. Se trata de una de las voces más autorizadas en esta materia para exponer su visión, al tratarse de la mejor jugadora de la final de la pasada edición y la mejor jugadora de la edición de 2014, disputada en Alcobendas.

«Haber jugado las últimas cuatro finales te da un plus para afrontar los partidos, pero al final nunca se sabe»



«El físico es importante, el año pasado llegamos frescas a la final y no tener cambios merma mucho»

Reconoce que está atravesando la etapa más delicada desde que recaló en el equipo hace cuatro temporadas. «El equipo está muy mermado por el número de bajas que tenemos. La situación que atravesamos no es la más adecuada para jugarnos todo lo que nos jugamos pero saldremos a darlo todo».

El Super Amara necesita recuperar a alguna jugadora para poder aspirar a repetir éxito en la Copa. Temprano comparte la opinión hasta el punto de resaltar que «lo prioritario es recuperar a la gente. El físico es muy importante. El año pasado llegamos muy frescas a la final y no tener cambios te merma un poco a la hora de plantear los partidos».

A pesar de perder del alto número de bajas, ya que contra el Guardés el sábado acusaron de salida la falta de cuatro jugadoras habituales del siete inicial -como son las centrales Arrojeria y Fernández, la lateral Patri Elorza y la extremo Marta López (las cuatro internacionales)-, hay que destacar que excelente trabajo que efectuaron en defensa. No se puede decir lo mismo del ataque. «En los minutos finales nos faltó frescura. Yo ya comenté antes que el que llegara con más frescura a los últimos diez minutos se iba a llevar el partido y así fue. Nos faltó frescura porque no teníamos cambios y la gente no tenía opción de descansar mucho».

Aunque de cara a la Copa tiene muy claro que «tenemos que trabajar todo. La defensa nos da mucho. El otro día se vio, aunque tuvimos altibajos, sobre todo en la segunda mitad. En ataque cuando nos tocó la defensa abierta la pudimos atacar bien y cuando nos la bajaron a 6:0 estuvimos más atascadas. Estamos trabajando todo y creo que para la Copa estaremos mejor».

A pesar de las adversidades prefiere reconocerse como claro aspirante al título al significar que «tenemos que ir partido a partido, pensando primero en un Elche que no nos va a poner las cosas fáciles y si queremos llegar a la final tendremos que darlo todo en cada partido».

La lógica augura un reencuentro en semifinales con el Guardés. «El partido será completamente diferente al de Liga del sábado. En la Copa es muy diferente porque juegas partidos muy seguidos, a penas hay descanso, mentalmente también te tienes que recuperar... La Copa es un mundo aparte».

La ventaja con la que parte el Super Amara es que «llevamos jugando cuatro semifinales consecutivas y eso te puede dar un plus a la hora de afrontar los partidos, pero al final nunca se sabe», comenta.

Este equipo está acostumbrado a jugar bajo presión, pero quizá en esta campaña se le exige un poco más, como consecuencia de la lluvia de lesiones. «Es una situación crítica por las lesiones, aunque pienso que la presión es la misma que otras temporadas». La vuelta de Ana Martínez «se ha notado. El otro día fue ella la que tiró del equipo hacia adelante», concluye.