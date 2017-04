Javier Borragán: «Me gustan los partidos en los que tengo que asumir responsabilidades»

Javier Borragán se presentó a esta entrevista con un libro bajo el brazo. 'La Metamorfosis' de Kafka. Es ingeniero industrial. No esconde su interés por el periodismo, aunque dejaría de lado el deportivo para mirar más al reporterismo o a la opinión. Es también jugador del Bidasoa-Irun. El equipo tiene la permanencia en la Liga Asobal en la mano y este asturiano de veintisiete años es su máximo goleador. Su renovación es una de las prioridades del club, pero Borragán no sabe lo que va a hacer. Y es que para él, además de un deporte, el balonmano es una herramienta para tener una vida llena de experiencias.

- El Bidasoa-Irun va a seguir en la Asobal, pero han perdido los tres últimos partidos...

- Han sido tres derrotas diferentes. En Granollers jugamos un buen partido, luego tuvimos el patinazo contra el Guadalajara y acabamos con el Barcelona. Nos barrieron. Pero el equipo está bien y el objetivo de la temporada, aunque no matemáticamente, está conseguido.

«El club tiene interés en que siga, pero la situación económica de la liga es difícil»



«Juan Mata es amigo de siempre, de esos con los que hablas de las cosas importantes de la vida»

- ¿Lo del Barça cómo se lleva?

- No le doy muchas vueltas. Siempre tengo un punto de ilusión y pienso que si nos sale todo y a ellos nada podemos estar en partido, pero es que dependes del Barça.

- Poco celebraron que con esa victoria ante Bidasoa ganaban la liga...

- Hablaba hace poco con Zubiria, de cuando él estaba en Valladolid y había equipos que le podían ganar al Barça, pero es que ahora cada año hacen un plantilla mejor. Esta es la realidad y cuando el país vaya mejor económicante, la liga irá mejor. Pero antes que eso hay que arreglar cosas más importantes como el paro, los derechos sociales o el estado de bienestar. Luego ya llegará el deporte.

- Quedan cuatro partidos y la final a ocho de la Copa ¿Qué objetivos se plantea el Bidasoa?

- Nos centramos en sumar los puntos de cada semana. Aunque suene a tópico, queremos estar lo más arriba posible. Además de acabar bien física y moralmente para, si cae un buen cruce en la Copa del Rey, hacer algo bonito.

- Y en lo personal le va genial. Es el máximo goleador del equipo con 106 dianas.

- Es secundario, pero es importante. Los jugadores, aunque no lo demostremos, somos egoístas. Estoy muy contento con el trabajo y con lo que he mejorado como jugador.

- Está siendo una de las referencias. ¿Ha sentido responsabilidad?

- Nunca había estado en una situación tan expuesta en un equipo. Al principio, no se si por responsabilidad o por nervios, me sobrepasó, pero con el paso del tiempo me he ido encontrando más cómodo. Me gustan los partidos en los que tengo que asumir responsabilidades.

- Se ve que es un jugador de esos que aconseja a los más jóvenes...

- Soy un poco pesado, sí. Me pasa con Kauldi, que tiene un gran futuro y es muy buena persona. Intentó ponerlo un poco aparte, hablar... Cuando yo era joven tenía al lado a los mejores jugadores del mundo y me hubiera gustado que me hubieran dicho alguna cosa.

- En su trayectoria ha jugado en San Antonio, Anaitasuna, Benfica y Bidasoa. ¿Ahora qué?

- Estoy hablando con el club, pero no puedo decir nada concreto. El club tiene interés en que me quede, pero la situación económica de la liga es difícil. Yo estoy muy a gusto en Irun y dentro del equipo, pero solo somos profesionales diez o doce años y hay que sacarle rentabilidad a esto. Además, me tomo el balonmano como algo que me va a dar experiencias en la vida y antes de retirarme me gustaría jugar en muchos sitios. En una liga importante como la francesa o la alemana, ir a un país nórdico, a un balonmano diferente. Dentro de poco lo sabré.

- Aparte del balonmano, ¿por dónde más pasa la vida de Borragán?

- Me gustan las cosas normales. Salir y pasarlo bien cuando toca, leer, conocer sitios nuevos, hablar con la gente, hacer deporte...

- ¿Qué lee?

- Leo de todo, pero elegiría novela clásica. De autores me gustan Murakami, Borges, Dostoyevski... Ahora estoy con 'La Metamorfosis' de Kafka, que lo leí hace mucho, pero la óptica de las cosas cambia con el tiempo y los libros te cuentan cosas diferentes.

- También ha estudiado...

- Hice ingeniería industrial y ahora estoy con el grado, que no lo he acabado y me gustaría terminar. Aunque no creo que me dedique a eso cuando acabe el balonmano, no tengo ni idea lo que haré.

- Y le voy a preguntar por Juan Mata, el jugador del Manchester United, que es su amigo. Tienen un carácter similar...

- Parece que es algo impostado, pero no. Juan es una persona normal. Los deportistas somos gente normal a la que se nos da bien algo y ya está. Se nos pide ser modelos de conducta, de forma de vestir... y simplemente somos chavales jóvenes. Es uno de mis amigos de siempre, de esos con los que hablas de las cosas importantes de la vida.