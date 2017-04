El Hernani salva la categoría sin apuros

El Hernani cumplió este domingo con creces en su último partido de competición imponiéndose por 33-10 al ya descendido Ciencias Cajasol. Los hernaniarras salvaron la categoría sin apuros y redondean una temporada en la que han acabado en novena posición en la clasificación. Los cuatro últimos triunfos en Landare han sido claves para terminar por quinto año consecutivo sin descender de la División de Honor de rugby.

Ficha técnica 33 Hernani Noriega, Arratibel, Iradi; Tayea, Jon Otxotorena; Pelaz, Mijangos, Mikel Pérez; Genua, Elosegi, Esnal, Etxeberria, Iraitz Garmendia, Puertas y Oier Garmendia. También jugaron Otaño, Iñaki Otxotorena, Meaza, Gutierrez, Mikel Otxotorena, Bidegaray, leonet y Lukas.

10 Ciencias Forte, Martínez, Herrero; León, Kudsi; Aguilera, Moran, Mourano; Vera, Munilla, Hernández, Mazo, Domínguez, Rodríguez y Salazar. También jugaron Acosta, Delgado, Sánchez y Olle. marcador Min. 28: Ensayo de genua que transforma Elosegi (7-0). Min. 48: Golpe de castigo de Mazo (7-3). Min. 54: Ensayo de Jokin Esnal que transforma Elosegi (14-3). Min. 60: Ensayo de Puertas que transforma Elosegi (21-3). Min. 66: Ensayo de Etxeberria que transforma Elosegi (28-3). Min. 71: Ensayo de Etxeberria (33-3). Min. 77: Ensayo de Munilla que transforma Mazo (33-10). árbitro Molpeceres, que expulsó con amarilla diez minutos a Iradi del Hernani.

Es un hito para un club de la filosofía del Hernani mantener la categoría durante un lustro consecutivo. El próximo año cumplirá su sexta temporada en la máxima división después de su regreso en 2012. Es el único club de la competición que no cuenta con un profesional y todos los años Polidori se las ingenia para lograr la permanencia. Sin duda, la fusión existente entre el entrenador y sus jugadores es fundamental en ese logro. Y eso que la temporada 2016-2017 será recordada por las complicaciones en forma de lesiones. Al final han terminado la Liga en novena posición, que es el mejor puesto en las cinco campañas, con 35 puntos, pero el camino ha sido espinoso. La plaga de lesiones ha sido eterna e incluso en el último partido el equipo se presentó con bajas importantes como las de Insausti ‘Intxeta’ y Mattin Collado.

El Hernani dependía de sí mismo y no falló este domingo. Aunque eso sí, sufrió en la primera parte para dominar al Ciencias Cajasol. El equipo sevillano se presentaba en Landare descendido, pero cuajó una buena actuación, sobre todo en la primera parte, en la que jugaron mejor que el Hernani.

Los locales salieron al campo nerviosos y protagonizaron muchas imprecisiones en el pase con balones perdidos. También sufrían en las fases de conquista y el juego a pie no les ayudaba. El equipo no se tranquilizó hasta que llegó la segunda parte con el segundo ensayo. Incluso perdiendo se libraba de la promociónr si Getxo y Barcelona no ganaban. Desde sant Boi las noticias eran buenas, ya que los getxotarras perdían de paliza. Por lo tanto, el encuentro se jugó, la mayor parte del tiempo, sabiendo que la permanencia era ya un hecho. La grada de Landare no sufrió.

Los aficionados llenaron el campo hernaniarra, que presentó la mejor entrada de la temporada. Eso animó sin duda a los pupilos de Polidori, que no lograron abrir el marcador hasta el minuto 28. Era Genua quien anotaba el primer ensayo y ponía 7-0 al equipo local por delante tras la transformación de Elosegi. Así marcharon ambos conjuntos a vestuario. A la vuelta el Hernani recibió un golpe de castigo en contra que reducía el maracdor 7-3, pero el Hernani despertó de su letargo. El Ciencias comenzaba a acusar el cansancio y ahí los hernaniarras sacaron provecho. Encontraron más huecos en la defensa visitante y la línea de tres cuartos rompió en más ocasiones y con más facilidad la línea rival. Hasta en cuatro ocasiones ensayó el Hernani en la segunda parte y para el minuto 70 el marcador ya enseñaba un claro 33-3 para los locales.

Desde el minuto 55 al 70 se vivió un vendabal de anotaciones tricolores para júbilo de la parroquia local.

La fiesta ya era total en Landare, con punto de bonus incluído, y solo quedaba esperar para que el árbitro pitara el final y celebrar la permanencia conjuntados afición, jugadores y la familia del rugby hernaniarra. Un año más en la máxima categoría lo merecía.