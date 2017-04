Ampo Ordizia cae y pierde el último tren rumbo al play-off

Ampo Ordizia se la jugaba a una carta, en la última jornada, entrar o no entrar en el play-off por el título y no pudo ser. Precisamente, el rival de este domingo, el Independiente, era con quien se jugaba esa plaza y el encuentro se jugaba en tierras cántabras. Existían posibilidades de victoria, pero los locales impusieron su juego y no dieron opciones a los guipuzcoanos. Una pena, ya que acabar sextos y entrar a jugar el play-off hubiera sido redondear una buena campaña de los goierritarras. Le faltó la guinda al Ordizia para completar una temporada notable, pero no hay que perder de vista que el balance es más que positivo.

Ficha técnica 28 Independiente Sehmsdorf, Argerich, Vázquez; Santa Cruz, Guido; González, De Juan, Baeck; Latronico, Poet, Palmieri, García, Mariano García, Soria y Capurro. También jugaron Bulacio, Solís, Mañero y Peña.

10 Ampo Ordizia López, Garmendia, Alberdi; iruarriz, Albertarrio; Delle, Álvarez, Oier Goia; Aizpurua, Cruz, Fajardo, Aldanondo, Asier Korta, Hernández y Rust. También jugaron Aranguren, Navarro, Pérez, Lerma, Muller, Suso, Mujika y Salvat. marcador Min. 6: Ensayo de herrero que transforma Mariano García (7-0). Min. 18: Ensayo de Aldanondo que transforma Cruz (7-7). Min. 36: Ensayo de Poet que transforma Mariano García (14-7). Min. 39: Golpe de castigo de Cruz (14-10). Min. 43: Ensayo de José Garcia que transforma Mariano García (21-10). Min. 77: Ensayo de Latronico que transforma Mariano García (28-10). árbitro Vilegas, quien expulsó con amarilla diez minutos a Herrero y Rust de ambos equipos.

Prueba de ello es que el día anterior el club confirmaba que para la próxima temporada quiere mantener a todos los jugadores existentes en la plantilla y quiere que todos los profesionales sigan un año más. Acaba de renovar a Julen Goia, Unai López, Fernando López y Agustín Delle y las negociaciones para renovar a Cristian Rust, Albertarrio y Valnetín Cruz siguen por buen camino, según comunicó el club goierritarra. Sin duda que mantener el bloque sería una gran noticia para la temporada que viene.

Seguro que los jugadores han aprendido mucho de la temporada que acaba de terminar y de lo poco que les faltó para llegar al ansiado sexto puesto. Han terminado séptimos debido a que en la última jornada los santanderinos desplegaron un mejor juego. El campo del senor Independiente es peculiar con dimensiones inferiores al que están acostumbrados el resto de equipos y ahí se movieron mejor los locales para ganar el encuentro y lograr, de este modo, su objetivo ante los suyos.

En los primeros veinte minutos se mantuvo la igualdad con sendos ensayos transformados por ambos equipos, pero justo antes de llegar al descanso llegó el segundo ensayo local.

Por fortuna, un último golpe para los ordiziarras dejó el partido en el aire para la segunda parte con un 14-10 en el marcador.

A la vuelta del vestuario los locales rompieron el partido y ya no hubo reacción goierritarra. Un ensayo de José García transformado por el otro García, Mariano, dejaba el marcador en 21-10. El duelo era igualado y nadie se imponía en la segunda parte, pero el marcador no se movía y eso perjudicaba al Ordizia.

En los minutos finales, ya viendo que quedaba poco para el final y que la victoria era imposible, llegó el cuarto ensayo del Santander, que dejaba el marcador en el defintivo 28-10. Marcador demasiado abultado viendo los méritos de unos y otros sobre el terreno de juego.