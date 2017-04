Mucho y buen surf, pero ninguno de casa

Hay olas por fin en Zarauuz, hay gente en el malecón y el buen tiempo acompaña. La pena es que ninguno de los surfistas guipuzcoanos, tampoco vascos, han conseguido llegar a la última jornada que se disputa hoy. El Pro Zarautz coronará hoy a un campeón masculino y otra femenina. Ninguno será de casa porque las bazas que quedaban (Rubén Vitoria, Imanol Yeregi y Aritz Aranburu) acabaron antes de lo deseado. Hoy, cuando arranque la competición, en torno a las diez de la mañana, tendrán que seguirla desde la arena. Lo que nadie esperaba es que Aritz Aranburu quedara apeado en octavos de final. Se quedó a falta de una ola de 6,30 puntos. También acabó su periplo en esa misma manga el zumaiarra Imanol Yeregi, mientras que el junior Rubén Vitoria peleó lo indecible hasta caer en dieciseisavos.

Los ocho que optan a ganar esta prueba incluida en el circuito QS -la Segunda División de este deporte- han quedado emparejados de la siguiente manera: Vincent Duvignac-Jonathan González; Adrien Toyon-Jorgann Couzine; Vasco Ribeiro-Mateus Herdy y Titouan Boyer-Gony Zubizarreta.

No es fácil dar un favorito. El canario Jonathan González es el actual campeón de Europa, es el último ganador de esta prueba y se mueve mejor que ninguno en olas potentes como las que se esperan hoy. Dice que prefiere «no tener ninguna expectativa» y que no mira más allá de la primera manga. Sabe que se mide al surfista que mejor imagen ha dado esta semana. Duvignac viene de ser finalista el pasado fin de semana en Portugal y ayer firmó la ola mejor puntuada del día con 9,73 puntos. «Prefiero no tener ninguna expectativa. El nivel es muy alto. Iré manga a manga», trasladaba ayer el tinerfeño.

Gony Zubizarreta también sabe lo que es ganar en Zarautz, lo hizo en 2009, y entre nosotros está como en su Galicia natal. «Me encanta este sitio», aseguraba ayer. A priori debe ser uno de los semifinalistas porque Titouan Boyer está más lejos de lo que él mismo hubiera firmado.

Garazi Sánchez, la baza

En categoría femenina, después de la jornada de descanso de ayer, la competición arrancará hoy con los octavos de final. No hay surfistas guipuzcoanas pero sí una vizcaína, Garazi Sánchez. El triunfo que obtuvo no hace mucho en Israel ha supuesto para ella una inyección moral que quiere aprovechar con otro buen resultado en Zarautz. Entrará al agua en segunda ronda para tratar de eliminar a una de las grandes favoritas, la actual número uno de Europa, Carol Henrique. Justine Dupont y Alize Arnaud se enfrentarán en la primera ronda, Maud Le Car y Lee Ann Curren completarán otra manga y Camilla Kemp y Marissa Shaw se medirán por un sitio en las semifinales. Lo normal es que las finales sean por la tarde.