Sin guipuzcoanas, el Pro Zarautz, en la recta final

Ya no quedan guipuzcoanas en la prueba femenina después de que ayer fuera eliminada la zarauztarra Nadia Erostarbe (9.10 puntos) en una manga, en octavos de final, en la que Carol Henrique (14.44) y Alize Arnaud (12.67) se mostraron muy superiores.

Las favoritas no fallaron en las cuatro rondas celebradas ayer, en una jornada en la que no hubo competición masculina debido a la escasez de olas. Solo Garazi Sánchez ha salvado al surf femenino vasco al meterse en los cuartos de final. «Las condiciones eran complicadas, pero justo entramos en el mejor punto de marea. Acerté con el cambio de tabla y creo que con la elección de las olas», aseguraba la vizcaína. Competirá mañana porque hoy no habrá rondas femeninas. Su rival será Carol Henrique, la actual líder del circuito. Siguen también Justine Dupont, Maud Le Car y Lee Ann Curren, entre otras. Ha quedado fuera Teresa Bonvalot, campeona de Europa junior.

Sin Erostarbe quedan tres guipuzcoanos. Aritz Aranburu, Imanol Yeregi y Rubén Vitoria tienen hoy la oportunidad de seguir avanzando mangas entre hoy y mañana. La previsión es que las condiciones sean mejores a medida que avance la jornada. «El cambio de la dirección de mar hará que el banco de arena funcione mejor. Seguro que en marea alta habrá buenas condiciones», advierte el zumaiarra Yeregi. Le tocará medirse a Rapoza, Cloarec y Bautista en la última de las ocho mangas de treintaidosavos.

Aranburu, en la manga anterior, se enfrentará a Arancibia Avila, Blanco y Herdy, mientras que Vitoria se retará a Criere, Marshall y Toyon en la cuarta manga. La cita arrancará en torno a las 9.30 horas, siempre a expensas del mar.