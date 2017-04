«En A Guarda esperamos un infierno en la cancha»

Difícilmente se puede encontrar en la trayectoria del Bera Bera una temporada tan calamitosa en lo que a lesiones se refiere. Lo peor es que la mayor concentración de bajas se produce en el momento decisivo de la temporada con la Liga y la Copa en juego. Después de haber asumido a regañadientes y reaccionado positivamente a la baja de las dos jugadoras más determinantes del equipo -como son las centrales Arrojeria y Fernández- y tras haber esbozado una tímida sonrisa con la vuelta después de seis meses de Ana Martínez, la víspera de partir rumbo a A Guarda el Super Amara recibe uno nuevo mazazo al tener que anunciar muy a su pesar la baja de sus dos olímpicas: Patri Elorza y Marta López. La gasteiztarra no se ha recuperado de la «rotura de fibras en los gemelos» que se produjo en el partido del Alcobendas, según comentó ayer Puche, y la extremo tuvo la mala fortuna de «sufrir un esguince» en el entrenamiento del miércoles. Al final, al Super Amara le han crecido los enanos del circo.

Ante este nuevo contratiempo, Montse Puche está obligada a hacer más encaje de bol illos con sus efectivos. Tras reconvertir en laterales a las extremos zurdas Marta López y Maitane Etxeberria ahora debe 'nombrar' un nuevo extremo derecho. Este hueco puede ser cubierto por la diestra Uxue Ezkurdia, acostumbrada a asumir estas papeletas cambiando de posición. Asimismo, está pendiente de confirmarse la incorporación de Eider Lizarbe. La extremo es requerida por el fililal para jugar este fin de semana la fase final del campeonato de Euskadi, donde los dos primeros conseguirán el pase para la fase de ascenso a la División de Plata.

Una vez rehecho el ataque, lo que quizá mayor preocupación genera en el seno del Super Amara es reorganizar la defensa, al perder sobre todo a Elorza en el centro. Puche tiene muy claro que en este determinante choque contra el Guardés «el que mejor defienda va a ser el que se lleve los dos puntos. Tenemos que hacer una defensa muy intensa y jugar nuestra baza del contragolpe y en el ataque posicional tenemos que tener calma y jugar con mucho criterio», puntualiza.

«Si no hubiera Copa hubiéramos hecho lo posible por jugar con Patri y con Marta»



La entrenadora del Bera Bera tiene claro que «el que mejor defienda se va a llevar la victoria»

Confiesa que el equipo va a mantener su filosofía de juego, que no es otra que «apretar mucho en defensa» y subir el balón con velocidad.

Presión ambiental

Un factor a resaltar en este envite y con el que no se suele tener incidencia a lo largo del campeonato, salvo contadas excepciones como ésta, es la presión ambiental. «Esperamos un infierno, vamos a tener muchísima presión en el infierno de A Sangriña, que es como lo llaman. Ellas van a estar muy motivadas. Además saben que nosotras no estamos como en la primera vuelta y van a aprovechar el momento para dar la vuelta a la competición», advierte.

Huelga decir que las opciones de obtener un resultado positivo en tierras gallegas se han encarecido sustancialmente a partir de los últimos acontecimientos. El Super Amara recala como líder y la única posibilidad de perder esa plaza hegemónica pasa por caer por una diferencia superior a los seis goles. Este es un dato que Puche prefiere no tener presente. «Firmo sólo ganar, no vamos a especular con el marcador, vamos a por el partido. No he trabajado ese más seis de goles, sino que hemos trabajado ganar el partido».

La inmediatez de la Copa ha forzado a que se opte por la prudencia y evitar una rápida reaparición de las convalecientes López y Elorza. «Si no hubiera Copa y fuéramos sólo a por la Liga hubiéramos hecho todo lo posible por que Patri y Marta jugaran el sábado, pero a una semana vista tenemos la Copa y hay que valorar la exigencia que tiene esta competición, tres partidos muy duros con una probable semifinal con el Guardés, otro infierno más».

El juego que depliega el vicelíder no es ningún secreto. «Modificarán un poco, pero creo que seguirán siendo fieles a su juego. Apretarán en defensa y cuentan con un público que apoya mucho, hasta el punto que a las jugadoras les cuesta oír el silbato de los árbitros».

La preparadora es consciente de los obstáculos que le han salido en el camino hacia la conquista de una nueva Liga. «Afrontamos con circunstancias difíciles, pero no imposibles. La reestructuración es totalmente diferente a lo que había planteado, pero vamos a por el partido».