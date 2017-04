Zarautz encumbra a Erostarbe y Vitoria

Nadia Erostarbe se ha quedado sola. Es la única guipuzcoana que sigue adelante en el Pro Zarautz después de la celebración este jueves de la primera ronda. La pupila de Ibon Amatriain respondió en el estreno de la competición femenina con una madurez impropia de una surfista que todavía es junior. Cuatro olas le bastaron para sumar 13,84 puntos (7,17 y 6,67), ganar la manga y clasificarse para la segunda ronda en la que se medirá a Carol Henrique, una de las grandes favoritas a ganar en Zarautz y actual líder del circuito europeo, Alize Arnaud y Ana Morau. «Son tres duras competidoras, pero supongo que yo tampoco seré una buena rival para ellas. Prefiero centrarme en lo mío. Me encuentro bien y eso es lo que me importa», trasladaba la zarauztarra al hacer su valoración de la jornada.

Erostarbe viene de ser cuarta el pasado fin de semana en Portugal. Se puede decir sin miedo a equivocarnos que es el presente y futuro del surf femenino en Gipuzkoa. Tiene potencial, ha trabajado mucho la técnica, y es capaz de ofrecer su mejor nivel en competición, algo que marca la diferencia en este deporte. Es de las que no deja ningún cabo suelto. «Sabía que existía la posibilidad de que las olas fueran pequeñas durante el campeonato y me he entrenado mucho en las últimas semanas en el pico de Borghetto en el que se está concentrando la competición».

Por hache o por be, es la única de nuestro territorio que sigue en competición. Maddi Aizpurua se quedó fuera por 39 centésimas, Ainara Aymat estuvo lejos de poder clasificarse y Noa Iturripea tampoco tuvo opciones. La vizcaína Garazi Sánchez también sigue adelante en una prueba que pinta bien para Justine Dupont, Lee Ann Curren y Maud Le Car, las tres muy superiores a sus rivales en sus respectivas mangas.

Viernes, ¿sin competición?

Las previsiones de olas apuntan a que este viernes tampoco pasarán del medio metro, así que la organización podría hacer un paréntesis, no celebrar ninguna manga, y reanudar la competición el sábado cuando los partes son algo más halagüeños. En categoría masculina quedan por celebrarse diecinueve mangas –dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final–, y en chicas once –octavos, cuartos, semifinales y final– por lo que hay tiempo de sobra entre el sábado y el domingo para acabar las dos competiciones.

En categoría masculina, casi todos los favoritos han hecho los deberes hasta el momento. Decimos casi todos porque lo que nadie esperaba es que Hodei Collazo se quedara fuera a las primeras de cambio. El zarauztarra quedó apeado por 40 centésimas (9.44) en una manga en la que fue superado por Tristan Guilbaud (12.34) y Francisco Alves (9.84).

Otros guipuzcoanos que también han terminado su participación son Lander Dávila, Iker Amatriain, Julen Egiguren y Ethan Egiguren.

La sorpresa, en este caso positiva, es la clasificación para la cuarta ronda del junior de Zarautz, Rubén Vitoria. Llega como invitado y confirma que ha preparado con mimo esta prueba tras pasar buena parte del invierno en Australia. «Mi objetivo en esta competición es destacar. Es una oportunidad que tengo que aprovechar y por eso tenía marcada en rojo esta cita en el calendario desde hace mucho tiempo», confesaba. Logró 10,50 puntos con apenas seis olas y eliminó a Nacho Sebastián y Juanjo Fernández. Este viernes o el sábado, en función de lo que la organización decida a primera hora, se medirá a Andy Criere, Jake Marshall y Adrien Toyon. Cualquier resultado que logre a partir de ahora le vendrá bien para el objetivo que tiene esta temporada: quedar entre los cuatro primeros junior de Europa y clasificarse para el Mundial.

El que no falló fue Aritz Aranburu. Está en casa y es candidato a ganar. Compitió en la última manga de la jornada. Ocupó la segunda plaza, con 11.26 puntos, por detrás del también zarauztarra Imanol Yeregi (11.26). Jonathan González, Andy Criere y Natxo González completan la representación no guipuzcoana que sigue en competición.