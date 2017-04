Dispuestas a hincar el diente al Guardés

En el intervalo del un mes el Super Amara se juega prácticamente toda la temporada, después de haber vivido a principio de campaña su experiencia en la clasificatoria de la Champions y su pronta eliminatoria en la Copa EHF. Más concretamente este sábado puede dar un paso importante en sus aspiraciones de revalidar por quinto año consecutivo el título liguero, siempre que salga airoso de su visita a la cancha de su rival más directo, el Mecalia Atlético Guardés. Incluso la derrota le podría valer, si es por menos de cinco goles. El siguiente fin de semana deberá defender su condición de campeón de Copa, también en tierras gallegas.

La principal novedad para estos inmediatos y trascendentales eventos es el retorno a la competición después de seis meses de Ana Martínez, considerada una de sus máximas figuras. La lateral ha permanecido todo este tiempo en el dique seco tras haberse sometido a una delicada operación en el hombro. Si bien su participación no es definitiva, al estar pendiente de la concesión del alta deportiva que se lo proporcionará prácticamente con toda probabilidad mañana el equipo médico que le intervino.

La ilicitana se muestra esperanzada, al tiempo que es realista sobre su estado. «He cogido bastante ritmo, seguimos trabajando y ahora lo que necesito es adaptarme bien a la competición, tener buenas sensaciones y pensar que la lesión está completamente superada. Para todo ello se necesita todavía un poco de tiempo», puntualiza.

«El Super Amara cuenta con muchas tablas en este tipo de partidos decisivos»

No tiene preferencia por debutar ahora o más tarde. «Si no debuto contra el Guardés será en la Copa o más adelante contra el Rocasa. Nos queda un mes muy bonito en el que nos lo jugamos todo, por eso me da igual en qué momento volver, porque siempre será determinante.

El Super Amara no guarda un buen recuerdo de su último paso por la cancha del Guardés. En la pasada campaña cayó en un partido en el que acusó la falta de sus extremos Ziarsolo y Etxeberria. En esta edición acude sin sus dos centrales, pilares del equipo. En este sentido, Martínez considera que el equipo ha demostrado haberse sobrepuesto a este varapalo. «La derrota del año pasado no nos sirve de referencia. Hemos visto el partido varias veces y tengo que decir que no éramos nosotras. No supone ninguna presión. Ellas jugaron muy bien con el apoyo de la afición. Ahora el equipo es totalmente diferente y vamos en otra situación. Vamos a ser una piña y lo vamos a disfrutar».

Del conjunto gallego, que está completando la mejor campaña de su historia al haber acumulado tan solo dos derrotas (Super Amara y Rocasa) en veintiún jornadas con el aliciente de permanecer invicto en su terreno comentó que «lo más peligroso que tiene es el bloque. Llevan varios años trabajando juntas y no hay una jugadora que destaque por encima del resto. El entrenador ha conseguido que mejoren mucho tanto en ataque como en defensa. Esto les hace más peligrosas. No es cuestión de centrarnos en alguna para debilitarlas, al final se trata de ir lanzando piedras sobre un muro hasta derribarlo», expone.

Una de las cualidades que considera cuenta el Super Amara a su favor y que van a poder explotar es que «nuestro equipo cuenta con muchas tablas en este tipo de partidos decisivos. Esta va a ser una baza que va a jugar a nuestro favor, al margen de la calidad de las jugadoras», matiza.

Tiene plena confianza en su plantilla y tiene claro que no le corresponde a ella solo asumir el rol de líder que desempeñó durante el arranque liguero hasta su lesión. «En estos momentos no hay ninguna líder. Estamos en un buen momento, a pesar de las bajas, ya que cada jugadora ha sido capaz de asumir la responsabilidad que tiene y esto es lo que ha permitido que hayamos podido rendir alto».

Alba Menéndez comparte esta opinión al significar que «hemos sabido darle la vuelta a la situación. La doble lesión fue un duro golpe, pero hemos sabido suplir estas bajas», comenta. Al contrario que en la pasada edición el Super Amara no depende de terceros para hacerse con el título. «El año pasado estábamos en el lugar del Guardés, por eso si hacemos las cosas bien la Liga será nuestra». El objetivo «es ganar el partido, pero si no es posible, la derrota tiene que ser de menos de cinco goles», sentencia. Ambas acudieron ayer a la central de Gesalaga, uno de sus patrocinadores.