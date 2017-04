El imposible de impedir la séptima liga consecutiva del Barcelona

¿Hay imposibles en el mundo del deporte? La respuesta que más rápido le viene a todo el mundo es un rotundo 'no'. Nada es imposible. Puede que la respuesta sea cierta, pero no hay nada más cercano al imposible que ganarle, a día de hoy, al Fútbol Club Barcelona en la Liga Asobal. Este es el reto que deberá afrontar el Bidasoa-Irun esta tarde. Jugar en el Palau a partir de las ocho y media contra el conjunto blaugrana e intentar hacerle hincar la rodilla.

Y esto del imposible no es palabrería barata. No es, ni mucho menos, exageración periodística. Los datos están sobre la mesa y son escandalosos. La supremacía del Barça en el balonmano español es total. No tiene ningún género de discusión. Si los catalanes suman un punto esta tarde ganarán su séptima liga de manera consecutiva.

El último curso en el que los blaugrana no se llevaron el campeonato fue el 09/10, cuando el Ciudad Real se hizo con el título. La plantilla que tenía el conjunto manchego era lo más similar a una selección mundial. En portería jugaban Sterbik y Hombrados, los pivotes eran el irundarra Julen Aginagalde y Didier Dinart y también vestían de blanco hombres como Entrerríos, Viran Morros, Jerome Fernández, Luc Abalo o Joan Cañellas.

Desde entonces, la Liga Asobal solo tiene un color. O dos, el azul y el grana. El Barça ganó en las temporadas 10/11, 11/12 y 12/13 cediendo un solo encuentro por curso. Contra el Ciudad Real, el Atlético Madrid y el Naturhouse La Rioja.

El choque ante los riojanos, que se disputó en el palacio de los deportes de Logroño, fue el último que perdió el Barça en la Asobal. Fue en la penúltima jornada de aquella temporada 12/13 y el encuentro acabó con el 33-31 en el marcador. El 18 de mayo del 2013 es la fecha que ha quedado señalada en la historia de la competición. Han pasado casi cuatro años desde aquel día.

Es decir, el Bidasoa-Irun se va a medir esta tarde a un equipo que no solo ha ganado las seis últimas ligas, si no que además ha ganado todos y cada uno de los partidos de las tres últimas temporadas. Y va por el camino de volver a hacer pleno.

Por el momento son 116 los triunfos seguidos que ha conseguido el equipo de Barcelona en liga. Son un total de 150 en todas las competiciones nacionales. Hoy competirá por sumar el 117, el 151 y por conseguir el punto que le hace falta para coronarse por séptima vez de manera consecutiva como campeón de la Liga Asobal. Sería su vigésimo cuarta liga. Para echarse a temblar.

Mirando al Ciudad Encantada

Jacobo Cuétara, preguntado por el partido ante el Barça, dijo que «jugar en el Palau y ante un equipo como este es una motivación para todos, para mí como entrenador y también para los jugadores. Así que eso no nos va a quitar nada, afrontamos el partido con mucha motivación».

Aun así, hay detalles que dejan entrever que el equipo irundarra va a tener la vista puesta en su próximo compromiso, el del fin de semana que viene en Artaleku contra el Ciudad Encantada.

El técnico, que es muy estricto en la planificación de los desplazamientos, ha decidido viajar en el día y ha dejado fuera de la lista a Jon Azkue, que forzó para jugar ante el Guadalajara el sábado y esta tarde descansará. En su lugar ha entrado el canterano Iñigo Aldaba, que ya sabe lo que es jugar en la Asobal.

Ganar sería una gran hazaña, pero hay que asumir que la de hoy será la tarde en la que el Barcelona sume una liga más a su palmarés. El Bidasoa, con la permanencia asegurada, puede afrontar esta jornada con total tranquilidad.