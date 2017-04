La sobresaliente cosecha de 1999 en Augusta

Severiano Ballesteros tenía dos Masters (1980 y 1983) y tres British (1979, 1984 y 1988), pero aquel abril de 1999 Olazabal sumó su segundo grande (1994) y un jovencísimo jugador de amplísima sonrisa fue el mejor amateur de ese mismo torneo. Entonces Sergio estaba convencido que Augusta le iba a dar muchas alegrías. Una sensación que cambió con el tiempo hasta el punto que hace unos años abandonaba el Masters criticando duramente el campo. Diciendo que no era justo, que daba golpes buenos y acababan siendo malos por culpa del bote de la bola. «No voy a engañar a nadie, no es el campo en el que estoy más cómodo, pero en los últimos tres o cuatro años he hecho las paces con él y he aceptado que Augusta te da y te quita».