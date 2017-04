Oro para Oskitz Aguilar en 100 libre

«No me lo esperaba, quería hacerlo bien pero en las series de la mañana creía que había nadado rápido y me ha decepcionado un poco el tiempo que he hecho. Por eso no he salido del todo confiado a la tarde. Pero he hecho mi carrera y ha salido bien. Estoy muy contento».

Son las palabras de Oskitz Aguilar (1995), nadador del Bidasoa XXI, que se ha impuesto este lunes en la prueba de 100 libre en el XVIII Campeonato de España 'Open' de Primavera que se celebra hasta este martes en Pontevedra. El irundarra ha realizado su mejor marca hasta la fecha en la prueba, un 49"42 que, a pesar de estar lejos de la mínima exigida para participar de manera individual en los Mundiales de Budapest (48"3), sí que le sitúa entre los nadadores más veloces del momento en España. Esta es la segunda vez que Oskitz logra bajar de los 50 segundos en la prueba de 100 libre tras lograr el año pasado un registro de 49"96.

El nadador del Bidasoa XXI explicaba que, a pesar de que su prueba es el 200, «este año estoy corriendo más en el 100 por lo que hemos apostado por centrarnos en esta prueba y descartar el 200». Oskitz Aguilar, que entrena en la actualidad en el Centro de Alto Rendimiento de la Blume en Madrid, logró además el pasado sábado un cuarto puesto en la prueba de 50 libre con un registro de 23"05.