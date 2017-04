'Honeymoon Trip' gana la Poule de Potras en una jornada de caídas en La Zarzuela

'Honeymoon Trip' se llevó ayer la Poule de Potras en el hipódromo de La Zarzuela. La yegua de Mariano Hernández se impuso en una jornada surrealista, que afortunadamente no deparó desgracias.

Aparentemente, la pista no drenó adecuadamente el riego (no llovió en Madrid) y los comisarios del hipódromo madrileño no estuvieron a la altura de las circunstancias. Las caídas de tres participantes en la segunda carrera obligaron a trasladar la tercera y la cuarta a la pista de arena, retrasándose la reunión hora y media para que el verde secase.

El Valderas sí se disputó en la pista de hierba, pero en la curva de El Pardo Fuenteesteis, 'Lochfield' y 'Star Wars' se fueron al suelo, ofreciendo una imagen indigna para la primera gran clásica de la primavera. No hubo que lamentar lesiones de jockeys y caballos, pero queda en evidencia el riesgo que corrieron.

Dadas las circunstancias, en ningún caso debería haberse disputado la carrera en el recinto hípico madrileño.

El público que acudió al hipódromo reprobó con silbidos y abucheos el esperpento de los comisarios de carreras. Lamentablemente, la ganadora del Valderas no tuvo el protagonismo que se había ganado en la pista.

Aunque no partía entre las favoritas, 'Honeymoon Trip' contó con un apoyo en taquillas que refrendó más tarde en el verde. Conducida por Jose Luís Martínez, obtuvo un aseado triunfo por delante de 'Arrigunaga' y 'Highland Lotus', que se fotografiaron por la segunda plaza, prevaleciendo la potra de Imaz.