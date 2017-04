El Super Amara debe reivindicar su poderío ante el Alcobendas

Hay unas máximas no escritas a cumplir que no están al alcance de cualquier equipo, como la de 'no basta vencer, sino que hay que convencer'.

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA HOY Super Amara-Helvetia Alcobendas 18:00 Cleba León-KH-7 Granollers 18:00 Elche Mustang-Mavi Nuevas T. 18:00 Canyamelar Valencia-Rincon Málaga 19:30 Aula Valladolid-Base Villaverde 20:45 Prosetecnisa Zuazo-Mecalia Guardés 18:30 5 DE ABRIL Rocasa-Godoy Porriño 33-29 CLASIFICACIÓN 1. Super Amara Bera Bera 38 2. Mecalia Atlético Guardés 36 3. Rocasa Gran Canaria 32 4. Prosetecnisa Zuazo 29 5. Rincón Fertilidad Málaga 26 6. Godoy Maceira Porriño 25 7. Aula Valladolid 21 8. Mavi Nuevas Teconologías 14 9. Canyamelar Valencia 13 10. Elche Mustang 13 11. Helvetia Alcobendas 11 12. KH-7 Granollers 10 13. Esencia 27 ULE Cleba León 6 14. Base Villaverde 6

Superar la nueva criba de esta tarde en Bidebieta (18.00 horas) frente a un reconvertido Helvetia Alcobendas en horas bajas no va a proporcionar la tranquilidad y confianza necesaria anotándose sencillamente la victoria. Se necesita más. Ya no resulta suficiente con ganar, ahora también hay que demostrar que se sabe ganar con solvencia.

Desde la hecatombe que ha supuesto la pérdida de sus dos motores del equipo, las centrales Esther y Alicia, el equipo está a prueba y eso quizá está haciendo más mella de lo esperado a una plantilla de la que se esperan muchos más recursos y desparpajo que del que adoleció el pasado sábado a su paso por la cancha más vulnerable del campeonato.

Resulta asombroso significar que el campeón de las cuatro últimas ligas estuvo muy cerca de convertirse en el primer equipo que sucumbía en la cancha de un Base Villaverde que milita por primera vez en su historia en la máxima categoría, después de haber disputado previamente nueve jornadas ante su público.

Una avalancha de dudas es lo que ha provocado su pobre actuación en Madrid. Este comportamiento nos lleva a desconocer la versión del equipo con la que nos vamos a topar. ¿Veremos a un Super Amara arrollador como el que se ejercitó en el primer tiempo contra el Mavi Nuevas Tecnologías? -fue la primera comparecencia sin su binomio catalizador- o ¿volverá a sufrir para desquitarse de otro rival de la zona baja de la tabla por falta de ideas?

El Alcobendas de hoy en día felizmente no es el que hasta hace poco acostumbraba a amargar la fiesta a los gallitos del campeonato. Su plantilla ha experimentado una dolorosa reconversión al perder un gran peso específico. De ser uno de los habituales en la lucha por entrar en Europa (incluso llegó a pujar hasta por el título) ha pasado en esta campaña a conformarse con garantizarse la continuidad en la máxima categoría. Lejos de su casa ha ganado al Base y al Canyamelar Valencia.