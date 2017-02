'Al Tropical' triunfa en la despedida del hipódromo de Dos Hermanas

Lo que bien empieza, bien acaba. 'Al Tropical' comenzó el invierno ganando la prueba de nacionales que daba inicio a la temporada de Dos Hermanas. Ayer completó el círculo imponiéndose en el Gran Premio de Andalucía que clausuraba el mitin nazareno. El veterano caballo de Jorge Rodríguez tiene en Sevilla su particular jardín y lo mismo le da arena que hierba. Su rendimiento se dispara cada vez que compite en el sur y sus éxitos han alcanzado este invierno cotas que antes parecían inalcanzables para él. Con un confiado Borja Fayos en la montura, resolvió el envite con suficiencia. 'Miliki' y 'Ciriaco' completaron el podio.

Cuarto en una carrera que parecía tener ganada de antemano, la última salida de 'Al Tropical' resultó desconcertante. Pero no fue más que un tropiezo. A sus siete años hace gala de una regularidad inusual y ayer volvió a poner de manifiesto su crecimiento. Olvidado ha quedado aquel caballo de segundas partes de hándicap. Ahora se ha convertido en una maquina de hacer dinero y en una fuente de alegrías para los suyos. Ayer no sufrieron mucho, porque lo hizo fácil. El puntero 'Garmar' no anda fino y pronto se quedó sin gas. 'Miliki' y 'Ciriaco' se lanzaron a por la victoria, pero a su exterior, 'Al Tropical' siempre tuvo la situación dominada. Pasó cuando y como quiso.

Fue la segunda victoria del día para Borja Fayos, que previamente se había impuesto con el super en forma 'Atreus'. Todos los ganadores de ayer ya habían ganado en la temporada, lo que habla de la importancia que tiene el estado de forma a estas alturas de campaña. Las potras de Oscar Anaya 'Surfina' y 'Candy O' protagonizaron un bonito mano a mano en la prueba con la que arrancó la mañana. La primera acabó logrando su tercer triunfo invernal en cuatro salidas. No está mal. 'Francescoli' y 'Lord of Westbury' estrenaron sus casilleros de victorias esta temporada, y por lo que se ve, le han cogido el gusto a ganar, pues ayer se impusieron en sus respectivos hándicaps. El hipódromo de La Zarzuela inaugurará el próximo domingo la temporada de primavera.