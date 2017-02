Ampo busca romper la racha del Hernani en los derbis

El Ampo Ordizia y el Hernani volverán a enfrentarse hoy, a las 16.00 horas, en Altamira en el segundo derbi de la temporada, tras el que les quedarán cinco jornadas de vital importancia. El choque también tiene trascendencia por la situación clasificatoria de ambos. El Ordizia está colocado en séptima posición a un punto del Independiente Santander, que ostenta por el momento el sexto puesto que es la frontera entre jugar o no el play off por el título. Los ordiziarras necesitan sumar para atrapar a los cántabros.

El Hernani se juega todavía más en este final de temporada. Los de Polidori se encuentran metidos de lleno en la pelea por la salvación. Con un partido menos, por el aplazado ante el Gernika en Landare, cuentan con 15 puntos y están situados en penúltima plaza, undécimos. Están fuera del descenso directo, pero en posición de promoción. Necesitan adelantar un puesto para salvarse en la fase regular.

Los derbis siempre son especiales y más con los resultados de los mismos en los últimos tres-cuatro años. El Hernani le tiene cogida la medida a los goierritarras. Han ganado los últimos seis derbis y Ampo quiere romper una racha que se alarga ya alrededor de tres años y medio. Demasiado tiempo para una plantilla confeccionada para ser el referente del rugby guipuzcoano.

El derbi de hoy tendrá a los de Ordizia como claros favoritos. Llegan en un momento dulce y por contra el Hernani lo hace en una situación complicada.

Bajas de uno y otro lado

Las bajas de los hernaniarras son numerosas, con jugadores clave, que Polidori no ha podido contar a lo largo de casi toda la temporada. Llegan en una situación precaria y aunque ganar siempre es el principal objetivo, son conscientes que sumar algún punto puede ser hasta positivo. En sus dos últimas visitas a Ordizia llegaron con el agua al cuello y los partidos se saldaron con victorias. Esta vez la urgencia no es tan grande, ya que quedan más jornadas para poder revertir la situación, pero la plantilla está justa, con muchos jugadores que no llegan ni siquiera a los 20 años.

Ampo Ordizia no quiere confianzas y sabe que no se tiene que preocupar del rival, sino hacer su juego e imponer su calidad. Tienen de baja al pilier Jaun Pérez y los tres cuartos Dani Aizpun, Julen Goia e Iñaki Puyadena, siendo duda hasta última hora los delanteros Imanol Iruarriz y Oier Goia.

Al final del choque en el parking del estadio habrá tercer tiempo con conciertos, organizado por el equipo sub 16 para financiar la gira irlandesa que llevará a cabo en mayo.