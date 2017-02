Primera toma de contacto de Imanol Rojo con el Mundial

Imanol Rojo tuvo ayer su primera toma de contacto con la nieve del Mundial de esquí nórdico, que se está disputando en Lahti (Finlandia). El tolosarra acabó en el puesto 74 de la prueba de sprint (1,6 kilómetros), que no es la suya y apenas sirve a los fondistas, como él, para «ponerte un dorsal y arrancar en competición», explica desde su hotel de concentración. No accedió a los cruces de cuartos de final, pero sus objetivos comienzan a partir de ahora.

El tolosarra, de 26 años, competirá mañana en skiatlón (30 kilómetros) y tiene depositadas sus mayores ilusiones en la prueba de 50 kilómetros del 5 de marzo, donde buscará un Top 20. Rojo explica que «el sprint me ha venido bien para coger ritmo y creo que me encuentro en buen momento. Las sensaciones no han sido malas, pero esto es un Mundial, el máximo nivel».

«Una referencia muy válida»

Aunque su especialidad son los 50 kilómetros, mañana «ya son 30 y es una prueba bastante larga. Va a ser una referencia muy válida para los 50, ya que la primera parte es igual. Todo lo que se haga en esta prueba será muy útil», explica Rojo.

El campeón de Europa de larga distancia asegura que «el circuito de aquí, en Lahti, es muy duro. Además, la noche del jueves no paró de nevar y está haciendo mucho viento. Todos esos elementos están haciendo aún más duro este Mundial, lo que a mí me puede venir bien porque me adapto mejor a esas condiciones».

Imanol Rojo se ha encontrado en Finlandia con «unas condiciones muy buenas. Nos tratan muy bien y todo lo que rodea el Mundial es un espectáculo. En la prueba del sprint quizá no ha habido tanta gente, al tratarse del primer día, pero la expectación es grande y en los próximos días va a haber muchísima gente. El público finlandés lo vive mucho».

El tolosarra busca un buen puesto mañana, pero es en los 50 donde confía en ser uno de los veinte primeros. «Los rusos y los noruegos, son fuertes. El objetivo hasta ahora era estar entre los treinta, pero tengo muchas ganas. Vengo de mejorar los resultados de años anteriores y estar entre los veinte mejores ya sería un logro para mí. Me pongo como meta el top 20, pero al mismo tiempo los últimos resultados me dan confianza para pensar en hacerlo todavía mejor. Creo que tengo mucho margen de mejora».