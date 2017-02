Gurutz Aginagalde: «Valoraría una oferta del Bidasoa-Irun con mucho mimo»

Gurutz Aginagalde no esconde la fórmula de su eterna juventud. No es otra que el trabajo constante. Esto le permite seguir al máximo nivel a sus 39 años, jugar en un equipo de Champions League como el Naturhouse La Rioja y haber podido debutar con la selección española. El sábado se medirá a su otro equipo, el Bidasoa-Irun, y lo hará tras una actuación sublime en el Palau ante el Barça, donde hizo veintidós paradas con un 44% de efectividad. Esta temporada acaba contrato en Logroño y aun no sabe lo que va a hacer. ¿Su futuro es amarillo? Que nos saque de dudas.

- Igual no le pillo en un buen momento tras las derrotas contra el Ademar y el Barça...

«El secreto para estar bien es el trabajo que he venido realizando toda mi carrera y una buena genética»



«El Bidasoa tiene un colchón importante con el descenso y los aficionados podemos estar tranquilos»

- Empezamos la primera vuelta igual, pero luego conseguimos trece victorias consecutivas. Lo cierto es que jugando en Logroño contra Ademar teníamos una buena oportunidad para conseguir el triunfo y dar un gran paso para asegurar la segunda posición, pero no lo conseguimos y ahora somos terceros y estamos a tres puntos del Ademar, que es segundo. Está la lucha muy igualada y será difícil.

- Ante el Barça perdieron, pero dio un recital bajo palos...

- Por ser contra el Barça y por el gran duelo con Pérez de Vargas se le ha dado mucha repercusión a mi actuación en el Palau, pero no es el único partido bueno que he hecho este año. Es bonito que reconozcan el trabajo de uno, pero lo importante es lo que se hace día a día y en cada partido.

- Pues vayamos al siguiente partido. El sábado se miden al Bidasoa-Irun. Será especial...

- Siempre es especial jugar contra el Bidasoa porque es mi equipo, sigo siendo socio y tengo grandes amigos allí. Personalmente es un partido muy importante, pero también lo es para el equipo porque necesitamos conseguir la victoria si queremos seguir metidos en la pelea por la segunda posición.

- ¿Y cómo ve al Bidasoa?

- Está jugando bien. A nivel de puntos el equipo también está bien y tiene un interesante colchón sobre el descenso, lo que le debe dar tranquilidad. Con un par de partidos más tendría la permanencia en la mano y eso seguro que permite a los jugadores jugar más liberados y conseguir más triunfos. Los aficionados del Bidasoa-Irun podemos estar tranquilos.

- Luchan por la segunda posición en la Asobal y por los octavos de final en Champions...

- Nos la jugamos en una eliminatoria contra el Nantes a doble partido, pero será en marzo. Va a ser un cruce bonito y complicado y con algo muy importante en juego como los octavos de final, pero antes tenemos que jugar partidos importantes en liga y luego ya miraremos a la Champions.

- Permítame mirar también a su persona. ¡Vaya temporada está haciendo Gurutz Aginagalde!

- A pesar de mi edad, está siendo un gran año en lo personal. Estoy siendo regular y eso es algo muy importante para un portero. Mantengo viva la ilusión, sigo aprendiendo y creo que aún no he llegado a mi tope.

- ¿Cuál es el secreto?

- El trabajo que he venido realizando durante toda mi carrera y que un médico me dijo hace poco que tenía una genética privilegiada, así que también tendré que dar gracias a mis padres. Mi aita fue arraunlari en Hondarribia y seguro que de ahí me viene algo. Siempre he sido muy trabajador, me he cuidado mucho y tengo una buena base. Jota, mi entrenador, me solía decir que no hacía falta que fuera el primero en los ejercicios y he bajado un poco para no ser el primero pero poder aguantar más. Estoy bien física y mentalmente y creo que todavía me quedan tres o cuatro años de balonmano. Aunque nunca se sabe cuando puede venir el bajón.

- Hablando de Jota. Ha renovado.

- El club va a perder a su patrocinador después de diez años, pero creo que es más importante la noticia de la continuidad de Jota que la pérdida del sponsor. Es un entrenador que lleva muchos años aquí y sabe sacar lo mejor de los jugadores.

- ¿Trastoca mucho los planes la pérdida de Naturhouse?

- Los jugadores no tenemos que perder tiempo en eso. Tenemos que pelear en lo deportivo para ser segundos y asegurar una plaza en Champions, que sería muy importante para que el club encontrara nuevos patrocinadores.

- En Logroño también le piden a Gurutz que renueve, ¿tiene pensado qué va a hacer?

- Acabo contrato en Logroño esta temporada y aún no se lo que voy a hacer. El escaparate de la selección y la Champions es enorme y tengo buenas ofertas de equipos europeos. La tentación es grande, pero también me tira la familia, tengo dos hijas en Pamplona y, en principio, me gustaría jugar por aquí cerca. No tengo prisa para decidir. Ahora tenemos semanas importantes en lo deportivo y luego ya veremos lo que pasa.

- «Jugar por aquí cerca...» No quiero hacerle la pregunta de siempre, pero por aquí cerca, el Bidasoa y poco más...

- Jugar en el Bidasoa sigue siendo un sueño. Lo hemos dicho siempre y lo mantenemos, a mi hermano Julen y a mí nos gustaría acabar en el Bidasoa. Como estoy jugando en un equipo de Champions pueden pensar desde el club que no iría a jugar a Irun, pero valoraría con mimo una oferta del Bidasoa.

- ¡Vaya titular me ha dado!