El Ampo Ordizia enseña sus galones en Sevilla

Ampo Ordizia demostró su buen momento y superioridad ante el Ciencias de Sevilla, al que ganó por un cómodo 14-29. El marcador no parece tan abultado pero las sensaciones y el cómo se produjo la victoria evidenciaron una clara ventaja de los guipuzcoanos. Un ensayo de castigo a falta de 13 minutos para el final del encuentro, a favor del Ordizia, supuso el punto de bonus ofensivo, que ponía un claro 0-29 a favor de los goierritarras. El Ciencias maquilló el resultado con dos ensayos en los últimos tres minutos que les daban los catorce puntos.

14 CIENCIAS SEVILLA

29 AMPO ORDIZIA CIENCIAS SEVILLA: Acosta, Salazar, Herrero; Mourano, Ortega; Aguilar, Echecopar, Sobrino; Munilla, Mazo, Rodríguez, García, Domínguez, Moreno y Vázquez. También jugaron Martínez. Forte, Kudsi, Delgado, Hepburn, Bolaños y Salazar. Ampo Ordizia: Lasa, Garmendia, Alberdi; Iruarriz, Albertarrio; Delle, Álvarez Eulate, Oier Goia; Suso, Cruz, Asier Korta, Aldanondo, Iker Korta y Mujika. También jugaron López, Aranguren, Aragón, Barandiaran, Muller, Aizpurua, Hernández y Fajardo. Marcador: Min. 14: Ensayo de Iker Korta (0-5). Min. 30: Golpe de castigo de Cruz (0-8). Min. 49: Ensayo de Cruz que transforma Aldanondo (0-15). Min. 60: Ensayo de Álvarez Eulate que transforma Cruz (0-22). Min. 67: Ensayo de castigo que transforma Cruz (0-29). Min. 77: Ensayo de Vázquez que el mismo transforma (7-29). Min. 79: Ensayo de Echecopar que transforma Vázquz (14-29). Árbitro: Riera expulsó a Mourano, del Ciencias, con amarilla en el minuto 13 y a Mikel Aizpurua de Ampo Ordizia en el 78.

El objetivo de Ampo era claro, traer a Ordizia la victoria con punto de bonus, y el objetivo lo cumplieron con creces. La victoria del Independiente el día anterior obligaba a los ordiziarras a no fallar para que no se le alejara el play off y salieron a por los cinco puntos. Dominaron el marcador de principio a fin. Abrieron el marcador con un ensayo del ala Iker Korta al cuarto de hora. Crearon ventaja en la esquina y ensayaban.

Con el partido de cara se juega con menos presión y eso ayudó en el juego visitante. Las defensas se empleaban a fondo y no había muchas opciones de anotar en esa primera parte. Solo hubo ese único ensayo y el marcador no se movería más hasta la media hora con un golpe de castigo del apertura argentino Cruz.

En la segunda parte había que aumentar la presión para poder sumar tres ensayos. Los primeros veinte minutos de la segunda parte fueron de claro dominio ordiziarra y llegaron dos ensayos, el primero del propio Cruz, que no es habitual en esas lides. Se cambiaron los papeles, ya que lo transformó Aldanondo (0-15).

El partido parecía encarrilado y se sentenció en el ecuador del segundo tiempo. Esta vez a cargo de la delantera. Álvarez Eulate posaba el balón en la zona de ensayo sevillano y con la transformación de Cruz el partido estaba visto para sentencia con un 0-22. Solo faltaba saber el resultado final y si llegaría el cuarto ensayo ordiziarra, que les daría el punto de bonus.

Llegó en el minuto 67 gracias a un ensayo de castigo. Con el 0-29 quedaba esperar el final del encuentro, no antes sin que el Ciencias salvara la honra con dos ensayos en los últimos cinco minutos. La derrota sevillana beneficia al Hernani, que pierde un puesto en la clasificación por la victoria del Barcelona ante el Getxo.

Ahora los hernaniarras están colocados penúltimos y el sábado que viene se disputa el derbi guipuzcoano entre el Ampo Ordizia y el Hernani en Altamira.

Derrota del AVK Bera Bera

En la División de Honor B hubo dos victorias guipuzcoanas y una derrota. El AVK Bera Bera perdió ante el Universidad de Vigo en tierras gallegas por 15-13, mientras el BabyAuto Zarautz y el Avia Eibar ganaron en sus feudos ante el Coruña y Durango respectivamente por 36-16 y 33-12.

A falta de cuatro partidos para terminar la temporada regular el Bera Bera es segundo con 68 puntos, el Zarautz tercero con 60 y el Éibar noveno con 31 puntos, fuera de puestos de descenso.