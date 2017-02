La Getaria-Zarautz busca sus límites

Se había filtrado por las redes sociales y el mundillo de la natación andaba con la mosca detrás de la oreja. Y si, es cierto que va a cambiar el modo de inscribirse en la Getaria-Zarautz. Y si, es cierto que podría haber algunos criterios de priorización «pero de momento no hay nada decidido», aclara Iñigo Ugarte, presidente de Zarautz Balea Igeriketa K.E., club organizador de la travesía más popular de toda la península.

La Getaria-Zarautz agotó el año pasado en una hora y veinte minutos las casi 2.000 plazas que se ofrecían. El atractivo recorrido entre las dos localidades, el ambiente y la tradición, hacen que esta prueba se haya convertido en 'la Behobia' de las travesías de natación. Nadie se la quiere perder. Debido al éxito que está amasando esta prueba, con aumento de participantes cada año, la junta se planteó el año pasado dar una vuelta al modo de organización de la misma. «Era hora de pensar hacia dónde queremos ir -señala Ugarte- Queremos seguir creciendo, pero crecer bien. Esto no es una empresa que busque símplemente mejorar sus números. Nuestro objetivo es crecer pero queremos que la Getaria-Zarautz siga siendo una prueba popular».

Por lo tanto del 20 de febrero al 5 de marzo se abrirá un plazo de inscripción gratuita en la web www.kirolprobak.com para «saber cuánta gente está interesada en nadar la travesía». A partir de ahí, el club estudiará las inscripciones ya que no quieren dejar a nadie fuera pero sí que hay ciertos criterios que les gustaría aplicar.

Mujeres, mayores de 65 y locales

En 2016 hubo 1.925 nadadores inscritos de los cuales 1.425 fueron hombres, un 74%, y 505 mujeres, un 26%. «Queremos que más mujeres tomen parte en la travesía, nos gustaría llegar a la paridad aunque sabemos que eso es difícil por lo que creemos que todas las mujeres que se apunten deberían poder realizar la competición». Lo mismo ocurre con las personas mayores de 65 años. En 2016 se apuntaron 96 personas mayores de 65 años «no nos cuesta nada dejar entrar a todos los mayores de 65 años. Que una persona mayor quiera nadar esta prueba y no pueda porque no ha conseguido inscribirse a tiempo, no puede ser», recalca Ugarte.

Seguimos. «¿Quiénes son los que más sufren con la organización de esta prueba en pleno verano? Las poblaciones de Getaria y Zarautz. En la pasada edición 192 zarautztarras y casi cincuenta nadadores de Getaria se apuntaron a la prueba. Queremos promocionar la natación en estas dos localidades por lo que nos gustaría que los empadronados tuvieran la oportunidad de hacerlo».

La fidelidad a la prueba es otra de las cosas que se quiere premiar por lo que también estudian dar prioridad a los nadadores y nadadoras que han participado en las últimas cuatro ediciones. «También queremos internacionalizar la competición por lo que no descartamos reservar algunas plazas para participantes que vengan del extranjero. Ya hemos hecho contactos con algunos clubes de otros países y esa algo que también tenemos en mente».

Ampliar el número de partipantes

Desde el club calculan que con estos criterios de prioridad en las inscripciones podrían cubrirse entre 1.000 y 1.200 plazas. «Con el resto de las plazas todavía no estamos muy seguros de cómo proceder, hemos pensado en varias alternativas como, por ejemplo, hacer un sorteo. Pero no hay nada decidido. A partir del 5 de marzo veremos cuántas personas se han apuntado y entonces decidiremos qué hacer». Lo que sí que quiere dejar claro el presidente de Zarautz Balea Igeriketa K.E. es que «los límites de participación están supeditados a la seguridad». Según explica Ugarte el límite está en 2.000 participantes nadando simultáneamente pero por eso mismo el club no descarta ampliar el número de participantes. «Si resulta que en el periodo de inscripción se apuntan 3.000 personas, igual podemos plantearnos sacar adelante la travesía con ese número de nadadores pero espaciando más las salidas. Pero que quede claro que la seguridad es la prioridad».

¿Y si la Getaria-Zarautz da la campanada y se apuntan 6.000 personas? «Entonces tendríamos un problema pero sería un problema maravilloso».