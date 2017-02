Imanol Rojo: «Estar entre los veinte mejores sería un logro»

Con la ilusión de merecer una plaza entre los veinte mejores, el guipuzcoano Imanol Rojo afrontará su participación en los Campeonatos del Mundo de esquí nórdico que del 21 de febrero al 3 de marzo se disputarán en Lahti (Finlandia).

El fondista tolosarra, campeón de Europa de larga distancia en 2016, explicó que "hasta ahora" su objetivo era estar entre los treinta mejores de la disciplina, aunque sus buenos resultados en competiciones internacionales le permiten ser más ambicioso. "Tengo muchas ganas. Vengo de mejorar los resultados de años anteriores y estar entre los veinte mejores ya sería un logro para mí", reconoció Imanol Rojo.

¿A qué debe aspirar en los Campeonatos del Mundo?

Quiero entrar entre los veinte primeros en un deporte donde, sobre todo, los rusos y los noruegos son fuertes. El objetivo hasta ahora era estar entre los treinta, pero tengo muchas ganas. Vengo de mejorar los resultados de años anteriores y estar entre los veinte mejores ya sería un logro para mí.

El pasado enero en Obertilliach (Austria) fue décimo en maratón. ¿Un resultado así le hace creer que en un futuro puede conseguir grandes éxitos?

Me pongo como meta el top-20 pero al mismo tiempo los últimos resultados me dan confianza para pensar en hacerlo todavía mejor. Creo que tengo mucho margen de mejora. Compito contra rivales de 30 e incluso 40 años y yo todavía tengo 26.

¿Es sencillo el camino hacia la elite en un deporte como el esquí de fondo, con poca tradición en España?

A mis padres les gustaba el esquí de fondo y me inculcaron este deporte. Empecé con cinco años y a los once ya estaba compitiendo. Ahí fue cuando me entró el gusanillo. Veía a mis ídolos en los Juegos Olímpicos y tenía claro que quería llegar ahí.

¿Debió aceptar que sus ídolos estaban en el extranjero?

Sí. Lamentablemente, en España no hay tradición de esquí de fondo. De hecho, el mejor de España soy yo. Sé que fuera están los mejores y allí es donde tengo que mirar.

Usted es campeón de Europa de larga distancia. ¿Es positivo que las generaciones más jóvenes puedan crecer con un referente?

Muchos me ven así por lo que estoy haciendo estos últimos años y a mí me gusta trabajar con los jóvenes y darles la motivación para que lleguen adonde estoy yo en este deporte tan duro.

¿Cómo es la preparación física de un esquiador de fondo?

En mayo empezamos con el skiroll para no perder la técnica del esquí de fondo. Hago mucho gimnasio, carrera, bici... En septiembre ya empezamos a tocar nieve en los glaciares, para hacer un poco de altura y en noviembre poder llegar bien a las carreras.

Su entrenador le ve entrenar a diario. ¿Le transmite que puede conseguir buenos resultados?

Sí, mi entrenador es italiano y me transmite la ilusión de que se puede llegar más allá de donde se está llegando ahora.

En febrero del año pasado se convirtió en campeón del mundo de larga distancia. ¿Eso significa que está en el camino correcto?

Ser campeón de Europa de larga distancia fue un chute de energía. Eso me da motivación para estos Campeonatos del Mundo.

¿Y se permite soñar con los Juegos Olímpicos de 2018?

Sí, ya estoy pensando en el año que viene. Quiero estar en el ránking lo más alto posible para poder ir a los Juegos Olímpicos.