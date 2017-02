«Ganar fuera es dar un gran salto»

El Bidasoa-Irun se mide mañana, a partir de las 18.00, al Balonmano Sinfín en La Albericia de Santander. Un partido al que llega con la moral alta tras la victoria conseguida en la primera jornada de la segunda vuelta, hace seis días, en Artaleku ante el Villa de Aranda. Ese triunfo le ha dado mucho al cuadro de Irun. Por un lado, conseguir seis puntos de renta sobre los puestos de descenso y, también, poder jugar el choque de mañana sin ninguna presión porque ya ha hecho los deberes en casa. Una presión que sí tendrá el conjunto cántabro, que la semana pasada perdió en León.

Jacobo Cuétara, entrenador del Bidasoa-Irun, compareció ayer en la sala de prensa de Artaleku para hablar del próximo partido y también para contar cómo se encuentra su equipo en esta vuelta a la competición. El técnico no dudó en señalar que «teníamos ganas de empezar con buenas sensaciones y conseguir una victoria en casa ante nuestra afición siempre es bueno. Nos hemos colocado novenos, con trece puntos, llevamos tres partidos oficiales sin perder, los dos de Copa más el de Liga, y espero que podamos encontrar otra vez una buena racha de resultados».

Cuétara añadió que «ganar fuera de casa es muy complicado y hacerlo supone dar un gran salto. Además, si lo hacemos contra el Sinfín, que es un rival directo, le meteríamos otros dos puntos y también les tendríamos ganado el golaverage porque en Irun les superamos».

Al hablar de la presión que puede tener el Sinfín, apuntó que «los dos de abajo están presionados en cada jornada, pero el resto tenemos una presión extra cuando jugamos en casa. Cuando no ganas como local te metes en problemas porque puedes encadenar tranquilamente tres jornadas sin sumar. Sinfín está con once puntos y si no gana este partido pueden empezarle a apretar por abajo».

Sin mirar a la primera vuelta

El Bidasoa-Irun ganó 28-21 al cuadro cántabro en la primera vuelta, pero Jacobo Cuétara no quiere mirar a ese partido porque recuerda que «en los dos amistosos que hemos jugado contra ellos nos han ganado. El último en enero, en el que fueron muy superiores».

Lo que sí tiene claro es el tipo de partido que les espera e indicó que «tenemos que jugar con calma porque ellos son muy fuertes en defensa y cometen muy pocos errores. No creo que vaya a ser un partido muy vistoso, pero sí muy duro y competido, por lo que necesitamos concentración los sesenta minutos».