Volvió la Asobal y volvió Jon Vázquez

La Liga Asobal volvió el pasado sábado después de casi cincuenta días sin campeonato tras el fin de la primera vuelta, las vacaciones navideñas y la disputa del Mundial de Francia. En Irun, la plantilla del Bidasoa esperaba con ansia la vuelta a la competición porque la última jornada previa al parón había dejado una dolorosa derrota ante el Cangas del Morrazo, el colista, en Artaleku. Con media temporada disputada la posición en la tabla de los irundarras no era mala, pero el choque del sábado se antojaba vital para coger fuerzas de cara a una larga y complicada segunda vuelta.

Los bidasotarras recibieron en el polideportivo Artaleku al Villa de Aranda, equipo ante el que cayeron en la primera vuelta y con el que estaban empatados a puntos. El encuentro tuvo emoción hasta el final y el Bidasoa-Irun consiguió una importante victoria que le permite dar un buen salto en la clasificación.

Queda un mundo para que finalice la temporada, catorce partidos, pero los de amarillo se han colocado en novena posición con trece puntos y tienen seis de renta sobre los puestos de descenso. Además, tienen permiso para mirar hacia arriba, ya que el Granollers, cuarto clasificado, solo tiene cinco puntos más que los de Irun. Una situación clasificatoria que cualquiera hubiera firmado cuando comenzó la temporada en la que el Bidasoa ha vuelto a la Liga Asobal.

Debut en la Asobal

El retorno de la competición ha coincidido con la vuelta a las canchas de Jon Vázquez. El extremo irundarra se lesionó el pasado 4 de junio en las semifinales del play-off de ascenso contra el Alarcos Ciudad Real. Corría el minuto ocho de la segunda parte cuando Vázquez saltó a por un balón rechazado por el portero manchego, chocó con un rival y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tras ocho meses en el dique seco, el jugador del Bidasoa pudo disputar unos minutos en el amistoso jugado en enero ante el Sinfín y el sábado volvió a participar en un encuentro de competición oficial.

Jon Vázquez cuenta que «estoy muy contento, sobre todo por la victoria en un partido que era muy importante para nosotros. Pero, lógicamente, también estoy muy contento por haber dejado atrás la lesión. Ha sido mucho el tiempo que he estado parado, mucho tiempo en el que me he visto fuera del equipo, y ahora ya he podido dar los primeros pasos para volver a ser el que era antes».

Preguntado por cómo fue el momento de saltar a la cancha, el irundarra no esconde que «me sentí bastante raro, pero no porque fuera el día del debut en la Asobal, si no por la lesión. También fue muy bonito cómo respondió el público en el momento de mi presentación y también tengo que reconocer que lo pasé bastante mal porque fue un encuentro de mucha tensión y no se resolvió hasta el final».

Jon Vázquez tuvo una clara ocasión para marcar en un contraataque en el que saltó solo desde los seis metros, pero mandó el balón al poste. «La verdad que no se ni lo que hice. Cogí el balón, pensé en no botar, dar directamente los tres pasos y lanzar, pero lo cierto es que no tiré nada bien».

Pero lo más importante es que «no noté nada en la rodilla y eso es lo mejor. La verdad que ni me acuerdo de ella cuando estoy jugando, es igual una rodilla que otra. Sí que noto que todavía no estoy al cien por cien, pero para eso hace falta algo más de tiempo».

Volvió la Asobal, volvió Vázquez y las victorias para el Bidasoa-Irun.