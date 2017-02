Txikon: «Este Everest va a ser muy exigente hasta el final»

El montañero vizcaíno Alex Txikon, que pretende ser el primero en hacer cima en el Everest (8.848) en invierno y sin oxígeno artificial, ha admitido la dureza de la equipación hasta el campo 4 y ha considerado que «este Everest va a ser muy exigente desde el principio hasta el final».

Su equipo de apoyo ha difundido una crónica personal escrita por el propio Txikon en la que el montañero relata cómo ha sido de dura la equipación hasta el C4 y la bajada hasta el campo base. Txikon regresó ayer al campo base después de haber pasado casi un día entero entre el Campo 2 (6.400 metros) y el Campo 4 (a 7.950 metros de altura), que ha logrado equipar en las últimas jornadas.

El montañero vizcaíno cuenta que partió con su equipo el jueves pasado: «Nos adentramos -relata- en la cascada del Khumbu que hace aguas por todos los lados; las secciones peligrosas aumentan. Yo pensé que sería más seguro en invierno, pero cada vez que subimos la cascada se vuelve más difícil, más costosa y más exigente», afirma.

Txikon continúa su relato: «Estamos al límite; no nos queda mucho más material ni contamos con los recursos necesarios. Este Everest va a ser muy exigente desde el principio hasta el final», afirma. El alpinista cuenta que en ocho horas llegaron al C2, donde en una primera incursión habían dejado una tienda de campo base muy bien fijada, «pero voló» y ahora «toca buscarte la vida», lamenta.

«Mucho frío»

Tras descansar la jornada del viernes, el alpinista y su equipo partieron por la noche hacia el C4 en un ambiente de «nerviosismo» y con mucho frío: «El frío aprieta. No sé, pero rondará los 30-35 bajo cero», señala. Según relata, el grupo va «a muy buen ritmo» cuando se adentra «en la sección de grietas que no son peligrosas, pero da la casualidad de que me cuelo en una -dice-; menos mal que me quedé encajado con la mochila ya que la grieta no tenía fondo».

A las tres de la mañana el frío «aprieta mucho más y empieza a soplar el viento» y a las cinco de la madrugada «ya apenas siento los dedos de los pies», cuenta. Una vez alcanzado y equipado el C4, Txikon y su equipo comienzan el descenso hacia el campo base «rapel a rapel», cuando «empiezan a caer piedras». Según indica, «sólo miro pendiente arriba para evitar que una de esas piedras me abra la cabeza».

El vizcaíno llegó ayer al campo base, «al calor del mejor hogar del mundo en estos momentos -según dice-», y allí se encuentra descansando en espera de que mejore el tiempo para intentar llegar a la cima. Tras dormir unas horas, el alpinista concluye su crónica personal: «No me siento cansado y el cuerpo me dice que venga, que la siguiente vamos para cumbre. Pronto tendréis noticias del ataque», dice a su equipo de apoyo.