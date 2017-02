Ampo Ordizia se queda en puertas de la final

Ampo Ordizia se despidió de la Copa del Rey al perder por 23-16 la semifinal ante la Santboiana en el Baldiri Aleu. Los ordiziarras estuvieron a punto de dar la campanada, pero se les escapó la final en los últimos veinte minutos. A pesar de la derrota los goierritarras pueden estar contentos de su equipo y rendimiento. Rozaron la proeza e hicieron sufrir a un rival que jugaba en su feudo.

23 SANTBOI

16 AMPO ORDIZIA Santboiana: Balsalobre, Sturgess, Chichua; Palomo, Mitchell; Moreschi, Sanz, Tauli; Millan, Woodmass, De Orbaneja, Truesdale, González, Baró y Berguer. También jugaron Delgá y García. Ampo Ordizia: Aranguren, Lasa, López; Iruarriz, Albertarrio; Delle, Lerma, Álvarez Eulate; Aizpurua, Cruz, Asier Korta, Aldanondo, Rust, Fajardo y Julen Goia. También jugaron Alberdi, Oier Goia, Mujika y Korta. Marcador: Min. 6: Golpe de castigo de Millan (3-0). Min. 12: Golpe de castigo de Millan (6-0). Min. 13: Ensayo de Aldanondo que transforma Cruz (6-7). Min. 45: Ensayo de Woodmass que transforma Millan (13-7). Min. 49: Golpe de Cruz (13-10). Min. 55: Golpe de Cruz (13-13). Min. 59: Golpe de Cruz (13-16). Min. 61: Ensayo de Balsalobre (18-16). Min. 72: Ensayo de Tauli (23-16). Árbitro: Muñoz expulsó temporalmente con amarilla a Woodmass de la Santboiana en el minuto 58 y a Rust y a López, de Ampo Ordizia, en los minutos seis y 65 respectivamente.

La lesión de Julen Goia a falta de veinte minutos resultó clave. Hasta ese instante los visitantes ganaban 13-16, pero justo antes de sus sustitución los locales se pusieron por delante gracias a un ensayo, por 18-16, y a falta de ocho minutos Tauli cerraba el marcador con otro ensayo para los de Sant Boi, que ponía el 23-16 definitivo.

A pesar del gran encuentro realizado por Ampo Ordizia no pudo superar al decano del rugby estatal y en consecuencia se quedó a las puertas de disputar la que hubiese sido su tercera final en la competición de la Copa del Rey.

El partido resultó de máxima igualdad y Ampo Ordizia dejó claro que es capaz de superar a cualquier contrincante. El duelo fue muy igualado y se mantuvo la emoción hasta el final. Solamente algún detalle puntual y quizás la ansiedad del equipo ordiziarra en los momento finales del encuentro posibilitaron que la balanza de inclinase del lado del equipo anfitrión.

A los seis minutos llegaba la expulsión temporal de Rust que dejaba en peligrosa inferioridad numérica a Ampo Ordizia. Fue entonces cuando el marcador se inauguró gracias a la transformación de golpe de castigo a cargo del medio de melé local Millán. Una nueva transformación de golpe de castigo de Millán, ponía a los locales con seis a cero en el marcador y con la apariencia de que podían controlar el partido.

Sin embargo no solo esto no resultó ser así sino que a pesar de la inferioridad numérica, Ampo Ordizia presionó y solo un minuto más tarde llegaba un precioso ensayo por la banda izquierda a cargo de Imanol Aldanondo, quien se coló hasta palos. Con la transformación de Valentín Cruz y el marcador en un apretado 6-7 para los ordiziarras, quedaba claro que estaba todo por decidir. El partido continuaba con dos equipos decididos a no permitir alegrías al contrario. Tanto es así, que el marcador no se movió durante el resto del primer periodo.

Los locales, mejor al final

En la reanudación, a los cinco minutos, los catalanes conseguían perforar la defensa visitante gracias al ensayo de Woodmass nuevamente transformado por Millán, lo que ponía el marcador en un provisional 13-7. La reacción local se quedó ahí y era Ampo quien buscaba la final con insistencia.

Gracias a ese dominio llegaron tres golpes de castigo casi consecutivos que ponían a los ordiziarras por delante 13-18. Valentín Cruz estuvo efectivo con el pie. En el minuto 58 salía del terreno, por expulsión temporal, el apertura local. Los goierritarras se volvían a poner por delante en el marcador y además contaban con un efectivo más. Pero también salió lesionado del campo Julen Goia, que había sido hasta ese momento uno de los más destacados del choque.

Sin embargo, Ampo Ordizia no solo no pudo aprovechar su superioridad, sino que tan solo dos minutos más tarde, en el 61, Santboiana volvió a romper la defensa guipuzcoana. El pilier Balsalobre lograba el ensayo y los catalanes se pusieron dos puntos por delante. En el minuto 65 llegó la expulsión de Fernando Lopez. En esta ocasión la Santboiana sí aprovechó su superioridad numérica y en el minuto 72 obtenía un nuevo ensayo sin transformar. El partido se ponía cuesta arriba y quizás en parte por la ansiedad, Ampo ya no pudo dar la vuelta al marcador. Así, el partido finalizó con el definitivo 23-16 a favor de la UE Santboiana, que jugará la final el 30 de abril ante el SilverStorm El Salvador, que se deshizo del Alcobendas.

Victoria de Gales

La selección de Gales se impuso ayer por 7-33 a la de Italia en un partido en el que los británicos sufrieron en la primera mitad antes de arrollar a su rival con un 0-30 en la segunda, en la jornada inaugural del Seis Naciones de rugby de 2017.