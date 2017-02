El Aula sorprende al Super Amara, que pierde su primer partido liguero

Después de una primera vuelta impecable en cuanto a resultados y superar recientemente dos de los escollos más peligrosos de la temporada como son los enfrentamientos con el Rocasa y el Prosetecnisa, el Super Amara se vio sorprendido en Valladolid, donde no se esperaba encajar esta primera derrota por 28-25.

28 AULA V.

25 SUPER AMARA Aula Valladolid: Muñiz, Álvarez (1), Arderius (3), Calderón, Cifuentes (4), González de Garibay (6), López (1), Guerra, M. Prieto (4), Teres (2), Vergara, Bergar, Lovera (4), Nieto, R. Prieto y Viloria (3). Super Amara Bera Bera: Temprano, Arrojeria (6), Menédez (2), Sans (3), Etxeberria (3), Aramendia (3), Fernández (2), Ederra (3), Elorza (2), López, Múgica (1), Zaldua, Berasategi, Lizarbe y Zugarrondo. Árbitros: García (Andalucía) y Vinagre (Extremadura). Excluyeron a M. Prieto y Teres por las pucelanas y a Arrojeria (2), Ederra y Menéndez por las guipuzcoanas. Marcador al descanso: 14-15.

Este primer traspiés no cambia un ápice las aspiraciones ni las opciones del conjunto donostiarra para hacerse un año más acreedor del título, al conservar el liderato y continuar dependiendo de sus resultados. El Super Amara ha visto definitivamente confirmado el recorte de puntos realizado por el Guardés y el Rocasa en los partidos adelantados de la jornada jugados entre semana. Por lo tanto, el colchón que dispone respecto a las gallegas es de dos puntos y de cuatro con las canarias.

El trabajo defensivo se resintió considerablemente en virtud de la línea marcada hasta la fecha al encajar el mayor número de goles (28) de toda la temporada liguera, cuando la media que tiene establecida es de veinte por partido.

Al igual que el choque que sirvió para inaugurar el campeonato, el duelo protagonizado en el Huerta del Rey fue muy equilibrado de principio a fin. Los tres primeros cuartos fueron tímidamente dominados por las guipuzcoanas, que llegaron a alcanzar una máxima renta de cuatro goles (14-18) en el arranque de la segunda parte después de encadenar tres goles consecutivos, obra de Menéndez, Aramendia y Fernández.

Esta situación no se prolongó por mucho tiempo. El Super Amara no fue capaz de administrar la renta correctamente y se vio superado en los últimos diez minutos, en los que el Aula no solo logró su máxima renta de tres goles sino que fue capaz de conservar la renta hasta el final de la contienda.