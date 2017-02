Agónica victoria del Bidasoa

Lo de ayer en Artaleku no era una final, pero los irundarras, jugadores y aficionados, celebraron la victoria del Bidasoa-Irun como si lo fuera. Y es que el encuentro ante el Villa de Aranda fue muy intenso y muy igualado y no se decidió hasta los dos últimos ataques. El Bidasoa acertó, los arandinos no y los puntos se quedaron en casa.

24 BIDASOA

23 ARANDA Bidasoa: Dejanovic (15 paradas), Crowley (1 gol), Nonó (6), Azkue, Borragán (4, 3 de penalti), Kauldi (3), Popovic -siete inicial- Zubiria, Cavero, Vázquez, Cristian (2), Beltza, Muiña (2), Basaric (3), Lancina (3). Villa de Aranda: Ledó (11 paradas), Sánchez (1), Nantes (5), Adrián (3), Iker Antonio (2), Bonaventure (3, 1 de p.), Moscariello (4) -siete inicial- Amérigo (4 paradas), Bojicic, Moyano (3, 1 de p.), Montserrat, Solenta, Megías (2), Gonçalves, Torres, García. Marcador cada cinco minutos: 3-1, 4-4, 6-8, 8-9, 10-10, 11-11 (descanso) 14-13, 16-16, 18-17, 19-19, 22-22 y 24-23. Árbitros: Peñaranda y Yagüe. Excluyeron a los locales Popovic y Cristian y al visitante Moscariello. Incidencias: 1.700 espectadores en el polideportivo Artaleku de Irun.

No se puede hablar de buen balonmano después de lo visto en el pabellón irundarra, pero en el arranque de la segunda vuelta lo que más importaba era sumar los dos puntos que se repartían.

Y es que ayer había mucho en juego en Artaleku. El Bidasoa-Irun cerró la primera vuelta perdiendo ante el colista de la Liga Asobal y tuvo como rival en la vuelta a la competición a un equipo con el que estaba empatado a once puntos. Pudo pasar casi de todo y nada hubiera sido injusto, pero la afición bidasotarra pudo celebrar un nuevo triunfo tras un encuentro agónico.

No hicieron falta más que unos minutos para ver de qué iba a ir la historia. Nonó marcó los tres primeros goles del Bidasoa y el marcador reflejaba el 3-1 en el primer parcial, pero a partir de entonces llegaron las precipitaciones en ataque.

Los hombres de Jacobo Cuétara no supieron templar el encuentro y se dejaron ganar por el nerviosismo. Pérdidas incomprensibles, paradas del Ledó en el arco arandino y 6-9 pasado el primer cuarto de hora.

El técnico del Bidasoa decidió cambiar la defensa y establecer un 5:1 con Kauldi de avanzado, lo que empezó a dar notables resultados. Al menos, sirvió para que al descanso se llegara con el 11-11.

El gol de Cristian

Tras el paso por los vestuarios hubo treinta minutos de auténtica tensión. Hasta el 15-13 el Bidasoa manejó un ligero colchón, pero a partir de entonces, y quedaban veinticuatro minutos, el marcador solo reflejó rentas mínimas. Todas a favor del cuadro local a excepción del 18-19 a doce del final.

Borragán puso las tablas desde los siete metros y Lancina volvió a adelantar a los de amarillo. Golazo de Cristian para el 21-20. De Basaric el 22-21 y de Kauldi el 23-22. Empató el Villa de Aranda, parada de Amérigo a Crowley y falta de ataque visitante.

El Bidasoa-Irun tuvo una nueva oportunidad para ganar y no la desaprovechó. Cristian marcó el 24-23 y la defensa bidasotarra, ayudada por Artaleku, blocó el lanzamiento de Nantes sobre la bocina. Victoria, dos puntos y seis de renta sobre el descenso. Nada mal.

Derrotas de Zarautz y Tolosa

Los dos equipos guipuzcoanos de la División de Honor Plata afrontaron ayer complicados compromisos y salieron derrotados.

El Amenabar Zarautz recibió en el Aritzbatalde al Barça B y cayó 24-31. El Tolosa, por su parte, se midió en Usabal al líder de la categoría, el Teucro, y perdió 26-29.