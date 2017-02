Patriots y Falcons, ¡al ataque!

Bienvenidos a la Super Bowl, el partido mayúsculo, la cita de las exageraciones y de los récords, el gran día del deporte en Estados Unidos y el esperado también por unos pocos a este lado del Atlántico.

New England Patriots y Atlanta Falcons son los supervivientes de la temporada más corta que hay en los deportes profesionales estadounidenses y los protagonistas de la única final que se juega a partido único y en campo neutral.

En esta ocasión será en Houston, en un NRG Stadium que puede albergar a casi 72.000 espectadores y donde se han disputado otras dos finales del fútbol americano. En la segunda, la de 2004, New England Patriots se impuso por 29-32 a Carolina Panthers con Tom Brady como MVP y la gloria compartida con Adam Vinatieri, quien resolvió el partido con una patada desde 41 yardas a cuatro segundos del final. No se descarta un final tan emocionante para la cita de mañana, teniendo en cuenta que no hay favorito claro para esta edición número 51, aunque New England parte con cierta ventaja.

Dos equipos muy ofensivos

Lo que sí se espera es que sea un partido de alta anotación, siempre que los dos equipos mantengan su trayectoria de esta temporada. Los Falcons han firmado el ataque más productivo de toda la liga, con un promedio de 33,8 puntos anotados por partido y 63 touchdowns celebrados en una temporada regular en la que han ganado 11 de los 16 partidos. En los play-offs se deshicieron con claridad de Seattle y Green Bay.

La ofensiva es la baza que esgrimirán los de Georgia, pero no se quedan atrás los de Massachusetts, con el tercer mejor ataque de la liga (27,6 puntos de media) y el mejor balance, 12-2, redondeado en la postemporada con otro par de victorias cómodas, en este caso ante Houston y Pittsburgh. En estos dos choques y en los dos de play-off disputados por Atlanta -virtuales semifinales y finales de la competición- se echó en falta la emoción que caracteriza al fútbol americano y que se espera aparezca mañana.

En lo que se refiere al ataque o al juego, los dos equipos están a un nivel parecido. Ante las dudas, el factor desequilibrante es el de la experiencia.

En dos líneas se resume la de Atlanta. En 51 años, trece presencias en play-off y esta es su segunda final. Libros se pueden escribir con el historial de New England. Y sobre todo con el reciente. Fundado seis años antes, tiene 24 presencias en play-offs y desde 2001 solo dos veces se ha ido de vacaciones antes de tiempo.

También desde esa fecha, ha jugado siete Super Bowls y ganado cuatro, las cuatro que lucen en sus vitrinas. Es el equipo con más finales disputadas -nueve- pero en la lista de más victorias aparece el tercero, por detrás de Pittsburgh (seis), Dallas (cinco) y San Francisco (cinco). Un gran porcentaje de sus éxitos corresponde al binomio que forman el entrenador Bill Belichick y el quarterback Tom Brady, ambos citados habitualmente entre los mejores de la historia y todavía haciéndola.

¿Se vivirá un capítulo más de una de las dinastías más triunfadoras del deporte o se premiará la apuesta ofensiva de Atlanta? La respuesta, mañana a partir de las doce y media de la noche, hora española.

Lady Gaga en el descanso

Antes de conocer quién se llevará el trofeo Vince Lombardi y si lo entregará o no Donald Trump, el evento tendrá sus habituales ingredientes. El honor de interpretar el himno estadounidense corresponderá al cantante de country Luke Bryan y el show del descanso tendrá como protagonista a Lady Gaga, quien precisamente cantó el himno el año pasado.

La ganadora de seis premios Grammy contará con un presupuesto de diez millones de dólares para un espectáculo de menos de quince minutos. En las últimas semanas se ha especulado con que aparecerá en el tejado del estadio y volará hasta el escenario.