Pablo Feijóo: «Tuve dudas, pero estamos luchando por un buen proyecto»

Pablo Feijóo (Donostia, 34 años) se retiró como jugador tras los Juegos Olímpicos de Río y lleva menos de un mes como seleccionador de rugby a siete en sustitución de José Ignacio 'Tiki' Inchausti. Internacional absoluto también en rugby XV, Feijóo fue un extraordinario medio melé.

- ¿Cómo decidió hacerse cargo de la selección de seven?

- Tuve muchas dudas. Ya hubo un acercamiento antes de los Juegos Olímpicos, pero yo estaba empeñado en ir a Río y me lo jugué todo a una carta como jugador. Salió bien y nos clasificamos. Tenía decidido dejar el alto nivel tras los Juegos y me lo volvieron a proponer, esta vez formalmente. Tenía ofertas de trabajo, así que dije que no. Pero después, luchando, sacamos un proyecto majo y di el paso. Ahora tenemos muchos problemas porque este año la prioridad absoluta de la Federación es el equipo de quince.

- ¿Cómo le afecta?

- No puedo disponer de los jugadores que quisiera porque muchos se van al quince. Me gustaría ir sacando jugadores paulatinamente y que fueran aprendiendo de los veteranos, porque tenemos Hong Kong y la clasificación del Europeo, pero este año la prioridad es el Mundial de quince. No podemos hacer las concentraciones que me gustaría y andamos a salto de mata.

- ¿Está animado?

- A tope. Podríamos hacer más cosas, pero por ganas de trabajar no va a quedar. Me dicen que el objetivo son los Juegos de 2020, pero a mí me gusta más marcarme objetivos más cercanos. En el seven siempre hay: series mundiales, Europeos, Mundiales...

- ¿Llegarán en condiciones?

- El resultado será acorde a la última concentración previa a Hong Kong, que será de quince días. Nos concentramos mañana, pero las fechas coinciden con los partidos del XV contra Rusia y Rumanía en el Seis Naciones B, así que aún no sé con qué jugadores podré contar. Pero los jugadores ya están trabajando como profesionales en sus casas.

- ¿Cómo planea su estrategia?

- Mi idea es ir renovando el equipo poco a poco porque en Río éramos bastante veteranos. Es importante hacerlo de forma gradual porque tras el Mundial de 2001 se hizo una renovación total y el siguiente Mundial para el que se logró el billete fue el de 2013. Hay que ir introduciendo a los jóvenes, que vean a los viejos, que entren en el equipo paulatinamente y aprendan rápido. Intentaremos estar en el próximo Mundial y si no, en el siguiente. No podemos dejar pasar 12 años.

- ¿Cuenta con jugadores guipuzcoanos para su proyecto?

- Está Igor Genua, que en Río era el nuevo y ahora ya debe ser el veterano. Contaba también con Julen Goia, pero en su club le han dicho que no puede compatibilizar el seven con el XV y ha elegido esto último. Es una pérdida importante, pero lo entiendo, porque los clubes son los que pagan.

- No se arredra ante las dificultades...

- Trabajamos con inestabilidad, pero pienso que cada problema trae una solución.