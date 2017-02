Jon Santacana: «No pienso en récords y medallas, sino en dar el cien por cien y disfrutar»

Dos platas y un bronce es el botín que el esquiador con deficiencia visual Jon Santacana (Donostia, 1980) acaba de conseguir en el Mundial para discapacitados disputado en Tarvisio (Italia). Santacana, que a lo largo de su carrera ha disputado cuatro Juegos Paralímpicos y se ha colgado ocho preseas en ellos, centrará sus esfuerzos a partir de marzo en preparar los de Pyeonchang 2018. «Ahora toca descansar y desconectar».

- En el Mundial de Tarvisio ha logrado tres medallas de cinco posibles, ¿qué valoración hace?

- Era una cita importante porque está a camino entre los dos Juegos, el objetivo más importante, y teníamos que lograr al menos un podio para continuar con la beca. Habíamos diseñado toda la temporada para llegar en el mejor momento a los mundiales, pero las cosas no nos estaban saliendo como queríamos. Dos semanas antes del Mundial aún estábamos preocupados, pero una vez más hemos podido dar lo mejor de nosotros mismos en el momento que se necesitaba. La plata del descenso, que para mí fue lo más costoso, nos permitió competir con más tranquilidad en el resto de pruebas, sin tanta presión. Tuvimos un poco de mala fortuna en el Supergigante y en la Supercombinada, en las que podíamos haber obtenido alguna medalla más.

- En alguna ocasión ha dicho que «las medallas son efímeras y lo importante es la satisfacción personal».

- Una medalla es un objeto, pero la satisfacción personal de cumplir un reto es algo mayor. Como el día del descenso en el que conseguimos la plata y nos quedamos a unas centésimas del oro. Pero ahí estaba la satisfacción personal de haberlo dado todo. Poder marcarte ese reto y sentirlo realizado es de las mayores satisfacciones que puede haber.

- ¿Qué se siente en el podio?

- Llevamos diecisiete años en el equipo nacional y muchos podios en muchas competiciones. Las sensaciones ahora son diferentes. Ahora se vive de una forma más templada. Más que el podio, conseguir que salgan bien los momentos de bajada, de llegada a meta, es lo máximo.

- ¿Qué calendario maneja a partir de ahora?

- Febrero va a ser un poco más tranquilo porque necesitamos descansar física y anímicamente. En marzo vamos a acudir a Corea donde se disputa la final de la Copa del Mundo en el mismo lugar que se celebrarán los Juegos Olímpicos de 2018. No acudiremos con un objetivo competitivo deportivo porque ya hemos hecho nuestro trabajo, pero sí que es muy importante para nosotros entrenar, ver los detalles de la pista e intentar recopilar todo la información posible para poder estar el año que viene luchando ahí.

- Entonces usted tendrá 37 años y serán sus quintos Juegos. ¿Cómo logra mantener la ilusión?

- A veces es complicado porque cada año se suman diferentes cosas que hacen que sea un poquito más duro. Me mueve la ilusión de poder acabar una etapa. Será nuestra última participación en unos Juegos, aunque igual seguimos compitiendo alguna temporada más. Lo tenemos que valorar. Es cuestión de marcarse pequeños objetivos. Aunque estés cansado y mayor, cuando estás en la salida y se pone el contador a cero te exprimes a cero y sólo piensas en dar el máximo.

- Ha logrado ocho medallas paralímpicas y se encuentra a una del récord que ostenta Eric Villalón, que tiene nueve. ¿Es un reto? ¿Una motivación?

- No es una cosa en la que me pare ni una vez. Nunca pienso en récords ni sumo medallas. Me quedo con la satisfacción personal de dar el cien por cien y poder llegar a los Juegos. Hacerlo bien sería cerrar positivamente una carrera de diecisiete años. No es el momento de pensar en medallas, sino de dar el cien por cien y de disfrutar.