Apuesta frustrada para Iñaki Azurmendi por segunda vez

Iñaki Azurmendi estuvo esperando, junto a Ángel Arrospide, en el bar Cantábrico de Tolosa, de 19.00 a 20.00 horas, pero al final no apareció ningún aizkolari para cerrar una apuesta. El aizkolari de Arriaran lanzó la semana un llamamiento a cualquier aizkolari que se le quisiera enfrentar. A pesar de que durante la semana se escucharon varios nombres que podían aceptar el reto, lo cierto es que no se presentó nadie.

Como mandan los cánones, el equipo de Azurmendi aguantó la hora en el bar tolosararra, junto a los medios de comunicación, pero pasadas las 19.30 horas pocas esperanzas quedaban ya de que alguno pudiera abrir la puerta del bar para sentarse a su lado para negociar el desafío.

Hay que recordar que las condiciones previas de Azurmendi eran cortar doce oinbikos o troncos de 72 pulgadas en una apuesta para disputar en el mes de abril y con 12.000 euros en juego. Se barajaron varios nombres que podían acudir, como Atutxa e incluso Arria V, que había afirmado que tenía ganas de hacer la apuesta, pero al final ni uno ni otro aparecieron por Tolosa.

Iñaki Azurmendi no se ha prodigado mucho en desafíos, aunque realizó varios y uno muy sonado ante Olasagasti en 2005 sobre ese mismo trabajo de doce oinbikos. Es un especialista en troncos grandes y es el tipo de trabajo que mejor se amolda a sus condiciones.

No es la primera vez que le ocurre algo parecido, ya que no hace tanto, dos años, también puso una cita y en aquella ocasión tampoco encontró aizkolari que estuviera dispuesto a jugarle una apuesta.

La segunda vez sin apuesta

El pasado mes de octubre Azurmendi se quedó por primera vez en mucho tiempo fuera de la final del Campeonato de Euskadi de aizkolaris de primera y quería resarcirse compitiendo en una apuesta. No va a ser posible por el momento. Nadie duda de su categoría y de que es un aizkolari de primera. Es una lástima que no haya podido cerrar una apuesta. En la final de la Urrezko Kopa de Asteasu estuvo cerca de Atutxa y Rekondo en troncos que no son tanto su especialidad, kanaerdikos, demostrando que se encuentra bien de forma y listo para poder preparar una lucha de tú a tú.

En los últimos años los desafíos han cogido de nuevo notoriedad, ya que han sido emocionantes, serios y han estado bien cerrados en el Cantábrico. Esta vez también existía esa posibilidad, pero el aficionado de la aizkora por ahora se tendrá que conformar con el que van a disputar al inicio de la primavera, en marzo, Luis Txapartegi y Xabier Zaldua 'Gurrutxazpi'. Es la única que está en la agenda de los herri kirolak.

Una vez que pasaron las 20.00 horas, Azurmendi y Arrospide se levantaron de la mesa sabedores de que no iba a haber apuesta. Tendrán que esperar otra oportunidad para cerrar un desafío.