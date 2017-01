Imanol Rojo, «muy contento» con su top 10 en Austria

Imanol Rojo logró un brillante top 10 en la Dolomitenlauf Lienz, prueba de la Copa del Mundo disputada en Obertilliach, Austria, sobre un trazado de 42 kilómetros. El tolosarra acabó décimo, con 1h39:31, a solo 29 segundos del ganador, el francés Ivan Perrillat. Era la prueba inaugural de la FIS Worldloppet Cup.

Rojo explicó que «ha sido la carrera más dura que he corrido hasta ahora. Desde el principio ha habido muchos ataques y durante toda la carrera no han cesado. Estoy muy contento por haber realizado toda la carrera en las posiciones de cabeza. La pena es que en los últimos dos kilómetros me han fallado las fuerzas. A pesar de todo, he conseguido ser décimo a 29 segundos de Ivan Perrillat, que fue medalla olímpica en Sochi 2014».

El esquiador guipuzcoano vino a confirmar ayer la buena impresión que causó la semana pasada en el Campeonato de España, donde hizo doblete en sprint y clásico: «Cada día tengo mejores sensaciones y voy asimilando el trabajo que hemos hecho en verano».

Este resultado de ayer, sin duda, reforzará la moral de Rojo, cuyo gran objetivo de la temporada sigue siendo la prueba de 50 kilómetros del Mundial de Finlandia.