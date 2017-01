Álvaro Pérez (Jugador del Txuri Urdin): «No bastará con tener más calidad»

Es uno de los grandes veteranos del equipo y peso pesado del vestuario. A sus 31 años, Álvaro Pérez es de esa clase de jugador al que todos escuchan cuando habla.

- Viajan a Madrid con el objetivo de reeditar el título.

- Sin ilusión poco se puede hacer por mucha calidad que tengas. Nunca el mismo equipo ha ganado dos veces seguidas la Copa y nos marcamos ese reto.

- ¿Cómo prevé la semifinal?

- El Barcelona no destaca por su calidad, pero sí es muy intenso y agresivo. Tendremos que superar esa agresividad suya si queremos ganar, porque no bastará con tener más calidad. No podemos pensar en la final, hay que ir partido a partido.

- Si ganan, la final será apenas doce horas más tarde. Poco tiempo.

- Somos jóvenes y no creo que la recuperación vaya a ser un problema para nadie, salvo para mí, que tengo 31 años. Antes, cuando recibía un golpe al día siguiente no me acordaba; ahora me duele toda la semana.

- Dejó el hockey y ha vuelto esta temporada.

- Empecé de niño, con siete u ocho años, y mi estilo de juego siempre ha sido darlo todo. El hockey hielo es duro si se quiere destacar. Hace unos años, por temas laborales ya no podía dedicarme al 100%. No sé jugar si no es al 100%, así que lo dejé. Ahora el trabajo en el bar Atari de la Parte Vieja me deja más tiempo y pensé en volver. Se lo dije a Tito Marcelino, que ya me había entrenado en la etapa anterior y me abrió la puerta. Le pedí que si me veía mal me lo dijera a la cara y lo dejaba, pero aquí estoy. El hockey es mi pasión.

- Tras la Copa se reanudará la Liga y tienen casi hecho el pase a la final contra el Jaca...

- Es cierto y los números dicen eso, pero haríamos mal en pensar que con dos victorias en la liguilla nos vale. Tenemos que ir a ganar todos los partidos porque eso nos dará la confianza necesaria para afrontar la final.