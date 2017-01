El francés Armel Le Cléac’h (’Banque Populaire VIII’) ganó este jueves la octava edición de la Vendée Globe de vela, la vuelta al mundo en solitario, sin escalas, sin asistencia y en monocasco, batiendo un nuevo récord, con 74 días, tres horas y 35 minutos. Le Cléac’h, de 39 años, salió de Les Sables d’Olonne el pasado 6 de noviembre y aventajará en varias horas al galés Alex Thomson, con el que ha mantenido una lucha cerrada desde que pasaron el Cabo de Hornos.

El navegante francés cumplió así su sueño al añadir a su palmarés el ‘Everest’ de las carreras de larga distancia, tras dos segundas plazas en las dos anteriores ediciones de la Vendée Globe. El ‘Chacal’, su apodo, figuraba en lo alto de la tabla de clasificación desde el 3 de diciembre y fue capaz de defender su posición de honor. Sobre todo tuvo que guardar la calma en el Atlántico, donde Thomson intentó todo lo posible por alcanzarlo. En una batalla total, ambos competidores establecieron cada uno tres récords parciales de la prueba.

Thomson navegó de Les Sables d’Olonne al ecuador en nueve días, siete horas y tres minutos. De Les Sables d’Olonne al Cabo de Buena Esperanza tardó 17 días, 22 horas y 58 minutos. Además, logró el récord de la distancia recorrida en solitario en 24 horas, 536,81 millas (994 kilómetros).

Le Cléac’h necesitó 28 días, 20 horas y 12 minutos para llegar de Les Sables d’Olonne al Cabo Leeuwin; 47 días y 32 minutos de Les Sables d’Olonne al Cabo de Hornos; y de Les Sables d’Olonne al ecuador (en el regreso) 61 días, 12 horas y 21 minutos. Lógicamente, el francés batió el récord final de la prueba, superando en tres días el logrado por François Gabart en la edición precedente de 2013 (78 días, dos horas y 16 minutos).

Al final de la prueba, el campeón de la Vendée Globe no ocultó su emoción, que le llevó incluso a las lágrimas. «Los últimos días fueron muy intensos. Me doy cuenta de que he hecho algo enorme, pero no me relajado nada, ni un metro. Es duro», declaró Le Cléac’h. «Quería con mucha fuerza esta victoria. Ya está, lo he conseguido», apuntó, mientras empezaba a llorar de emoción.

«Estoy muy contento. La meteorología no era fácil. Tengo la sensación de que estaba en mi contra. He tenido muchos apoyos en tierra, gente que me enviaba mensajes. No vi clara la victoria hasta esta pasada noche», señaló.