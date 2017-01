Imanol Rojo hace doblete en el Campeonato de España de esquí de fondo

Imanol Rojo dominó con autoridad el Campeonato de España de esquí de fondo disputado en la estación ilerdense de Tuixent-La Vansa. El tolosarra se impuso tanto en la disciplina de sprint como en clásico. La irundarra Maialen López logró la plata en ambas modalidades.

Sprint 1. Imanol Rojo (F. Vasca) 2:56.19 2. Xabier Macias (F. Navarra) 3:00.85 3. Adrián Clavero (F. Arag.) 3:02.05 Clásico 1. Imanol Rojo (F. Vasca) 51:20.52 2. Rémi Robert (F. Catalana) 52:32.81 3. Sadurní Betriu (F. Cat.) 55:16.10 Sprint 1. Marta Cester (F. Catalana) 4:05.73 2. Maialen López (F. Vasca) 4:16.43 3. Uxue Loizu (F. Navarra) 4:17.26 Clásico 1. Marta Cester (F. Cat.) 48:35.88 2. Maialen López (F. Vasca) 50:57.14 3. Uxue Loizu (F. Navarra) 53:33.61

En sprint, Imanol Rojo se hizo con el título aunque el primero en cruzar la meta fue el noruego Kristofer Hestetraeet, pero su resultado no computó. En clásico, el tolosarra no dio opción a Hestetraeet -segundo en la carrera- y a Rémi Robert, segundo del campeonato.

«Tenía que ganar»

El esquiador tolosarra se encuentra ya en Italia, en Val di Fiemme, preparando las próximas citas. «Estoy muy contento porque en una disciplina muy habitual fuera pero que no se hacía en los Campeonatos de España, el sprint (1,2 km.), también conseguí ganar, así como en la prueba de los 15 kilómetros clásico. La semana pasada en una Copa de Europa ya me empecé a encontrar bien y lo ratifiqué en los campeonatos».

Imanol Rojo admite que «tenía que ganar y bien, porque siendo el primero del ranking los últimos tres años si no lo hago empiezan las críticas. No es que tuviera presión, pero sí debía ganar». Explica que «en noviembre y diciembre no me encontré del todo bien, pero ahora va saliendo todo el trabajo hecho en los entrenamientos de verano».

A partir de ahora llega lo más importante de la temporada. «Ahora estoy en Italia y esta semana disputaré ya una prueba larga en Austria enfocada a la carrera en la que quiero hacerlo mejor en el Mundial, los 50 kilómetros. Luego iré concentrado diez días y el 20 de febrero saldré hacia el Mundial», que se disputa en Finlandia.