«He vuelto a nacer»

Axi Muniain (Zarautz, 1982) se recupera en su domicilio después de superar el peor trago que ha vivido nunca dentro del agua. «Me han dicho que en una semana podré empezar a surfear poco a poco», explica con una sonrisa de oreja a oreja. Habituado a domar las olas más grandes del mundo, el zarauztarra ha vuelto a nacer después de ser engullido por las olas XXL de Nazaré, en Portugal.

El accidente se ha quedado en un susto colosal, espeluznante, mayúsculo. El balance se resume en un tímpano perforado, el bazo inflamado y fuertes dolores en el intestino fruto de las violentas turbulencias bajo el agua a las que sobrevivió. A Muniain se le reventó el traje de neopreno y la moto acuática que le remolcaba acabó encallada en las rocas. Pero eso es lo de menos. Ha llevado su mente y su cuerpo al límite absoluto.

Este es el relato de cómo un surfista sobrevive cuando le cae encima un tren de olas con una altura equivalente a un edificio de cinco plantas. «Como tantas veces hemos hecho, vimos que los partes de olas eran óptimos en Nazaré, así que nos pusimos en carretera. Se iba a celebrar por primera vez una prueba del circuito mundial de olas grandes y queríamos estar allí, queríamos surfear esos días».

«Sabía que podía ser mi final, así que me relajé, apagué el cuerpo y me dejé llevar»



«No podía toser ni orinar, tenía el estómago encogido. Estuve unas horas ingresado y quería irme»

Como es necesario en estas sesiones de olas XXL, en las que el surfista tiene que estar respaldado por una moto acuática que hace las labores de rescate, Muniain se alió con Francisco Porcella, un surfista de origen italiano que lleva quince años viviendo cerca de Jaws, en Hawai. No es su compañero habitual. «Hice equipo con él porque sabía que tiene un escarmiento y una experiencia brutal. Nuestra amistad viene del invierno pasado cuando estuve en Hawai. Ambos estábamos súper ilusionados en hacer algo grande».

La jornada empezó pronto, era todavía de noche. Debe ser así porque a primera hora de la mañana no hay viento y es cuando las olas llegan más limpias, sin aristas. Arrancó «torcida» porque tuvieron problemas para fondear la boya a la que quedan atadas las tablas de repuesto que los surfistas tienen lejos de la orilla, mar adentro, para no verse en la obligación de salir del agua en caso de que se rompa alguna. «No conseguíamos llegar al fondo, eso que teníamos un cabo de 75 metros, no había manera. Tuvimos que echar el ancla en una zona rocosa. Esos contratiempos nos pusieron nerviosos. Perdimos tiempo, estaba amaneciendo y no podíamos retardar más el inicio, el viento iba a más».

Porcella, en contra de lo que estaba previsto, fue quien empezó surfeando. Muniain tomó la moto acuática. «Estábamos excitados. Nos dijimos: 'una ola y cambiamos'». Nada más empezar la sesión, Porcella «dio caza a una ola muy poderosa. La oportunidad le llegó tan rápido, sin apenas espera, que nada más terminar de surfearla ya me estaba pidiendo coger otra. No era lo previsto, pero, otra vez, acepté el trato».

Transcurrido un «tiempecito», en el que el viento iba a más y por tanto las oportunidades para coger olas en buenas condiciones se empezaban a agotar, Muniain relata qué pasó cuando Porcella se prestaba a coger una segunda ola. «Le vino una bomba. Lucas Chubinho, un brasileño que también estaba en el agua, se tiró por la zona interna de la ola y Francisco se pegó un golpe tremendo por la externa. Pude arrastrarle lo suficiente para sacarle de la zona crítica».

Y llegó su turno...

«Por fin hicimos el cambio, él cogió la moto y yo la tabla», sigue contando Muniain. «Al poco tiempo, traté de ir a por una ola, quería coger al menos una, me bastaba una gorda, pero por mucho esfuerzo que hice, no lo conseguí. Ese movimiento en falso me llevó cerca del acantilado. En ese momento giré la cabeza y vi cómo una ola todavía mayor se me venía encima. Francisco intentó sacarme, no teníamos tiempo y solo llegué a tocar la camilla. Ahí ya era consciente de lo que me iba a pasar».

Y pasó. «Me sumergí y empezó la fiesta. Me dio una sacudida como nunca había sentido, con una violencia brutal, como nunca en mi vida. Estaba en la peor zona. La ola me empujó hasta el fondo con una velocidad descomunal. Fueron varios segundos de una violencia indescriptible. Tenía miedo a romperme el cuello, a que se me dislocara cualquiera de las extremidades. Había bailado debajo del agua muchas veces, pero nunca igual. Pensaba que la cabeza que iba a estallarme. Me sonó la columna de arriba abajo. Ni sé cuántas vértebras me movió. Iba para el fondo como un cohete».

En ese momento, en el que nadie sabe cómo puede responder, Muniain tomó las decisiones que un surfista siempre tiene en mente, pero que espera no tener que llevarlas nunca a la práctica. «Conseguí tirar de una de las anillas para hinchar el chaleco de seguridad que nos ayuda a salir a flote -lleva cuatro botellas con 50 gramos de CO2-, pero no había manera, estaba a tanta profundidad que no se hinchó del todo debido a la fuerte presión ejercida por el agua, así que tiré de la segunda. Pero ni por esas. Sabía que podía ser mi final, me relajé, apagué el cuerpo y me dejé llevar».

A la pregunta de si en ese momento era capaz de razonar, Muniain lo explica así, «intenté estar calmado, no estaba nervioso, así que opté por seguir el protocolo. Obviamente, hay sensaciones que invadieron mi mente, casi todas negativas, pero estaba sumergido en ese sueño».

No sabe cómo, pero alcanzó la superficie. «No veía nada, todo era blanco, era como estar en una habitación con muchísima luz. No sabía dónde estaba. Escuchaba los motores de las motos, pero no tenía coordinación corporal, estaba aturdido, semiinconsciente... y me cayó otra ola encima». Pensó en que su hora había llegado otra vez. «Pero traté de seguir relajado y conservar el poco aire que tenía en mis pulmones. Mi único miedo era tragar agua y, por suerte, lo evité».

Entre montañas de agua, Porcella apareció con la moto acuática para rescatarle. «Estaba exhausto. No tenía fuerzas ni para subirme a la camilla que va enganchada a la moto. Tenía los ojos volteados, según me dijeron después».

«A cuatro patas en la arena»

«No entendía nada, no sabía nada, no veía, no escuchaba». A continuación, cuando ya había sido rescatado y estaba tumbado en la camilla, llegó otra ola que le derribó a él y al motorista. «La moto se fue directa a las rocas. A mí me rescató un surfista -Jamie Mitchell- y a él otro. Me salvó la vida».

Recuerda que le dejó en la orilla, «a cuatro patas. Estaba tembloroso, me dolía el estómago. Sólo quería encontrarme con Francesco y fundirnos en un abrazo». Pero todavía quedaba sacar la moto de las rocas, con el consiguiente peligro. Todavía le quedaba un hilo de fuerza. «No arrancaba, lo intenté una y otra vez, hasta que por fin se encendió. Me monté en ella y apreté a fondo el acelerador hasta dejarla en la arena. Había vuelto a nacer».

Los dolores de estómago no remitían y «empujado por otros surfistas» más que por iniciativa suya fue trasladado en ambulancia al hospital de Alcobaca, a quince minutos de Nazaré. «Sabía que la Sanidad portuguesa era deficitaria, pero aluciné. No me miraron el tímpano, no me hicieron una mísera ecografía... Me querían ingresar, chutarme morfina. Me negué. No podía toser, me costaba orinar, tenía el estómago encogido. Estuve unas horas ingresado y ya me quería ir. Quería celebrar que habíamos vuelto a nacer. Quizás fui un poco inconsciente, pero era lo que me pedía el cuerpo. Al final nos fuimos de cena».

Otra vez al agua

La confirmación de que surfistas como Muniain están hechos de una pasta especial es que al día siguiente, en contra de lo que pudiera pensarse, volvió al agua. «Entramos a por un par de monstruos. Mi idea era coger una ola para saber cómo me sentía. Seguía borracho, mareado porque tenía el tímpano perforado y no lo sabía. Cogí una ola y me cerró. Me sirvió para ver cómo podía responder a una situación crítica. No fue a más. Porcella y yo nos fundimos en un abrazo y pusimos fin a los dos días más intensos de mi vida». El surfista zarauztarra dice que esas 48 horas le han cambiado. «Ahora abrazo a mi gente con más intensidad y digo más veces te quiero».