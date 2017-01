No navegues, vuela

Dar la vuelta a Mallorca en un velero puede llevar días, si es en modo vacacional y parando en las calas, u horas, si se trata de un reto deportivo. A lo segundo se ha apuntado Iker Martínez a bordo del M32 'Movistar' y con unos números como objetivo: 17 horas, 14 minutos y 39 segundos, el tiempo que estableció el maxi alemán 'UCA' en abril de 2005.

Rodear la isla balear más grande supone un recorrido muy exigente de 160 millas teóricas, casi 300 kilómetros. Una de las mayores dificultades está en el norte, donde los barcos están obligados a navegar prácticamente en paralelo a la sierra de Tramontana, con picos de más de 1.000 metros de altura.

El año pasado, el Real Club Náutico de Palma abrió las reglas del desafío de la Vuelta a Mallorca a nuevas categorías. Antes, solo monocascos podían apuntarse a este reto, pero ahora ya pueden participar multicascos. Un catamarán de 32 pies de eslora con orzas curvas es lo que va a a patronear Iker Martínez junto con el equipo que ha formado y en el que están los también olímpicos Antón Paz y Juani Maegli y Fernando Rodríguez y Fidel Turienzo.

Iker no oculta que «este barco no está diseñado para este tipo de travesías, pero el récord está ahí y queremos intentarlo». De hecho, el comportamiento de la embarcación y de los tripulantes durante el reto son inciertos, lo que otorga un toque de aventura a este desafío deportivo. «No sabemos lo que vamos a tardar en dar la vuelta a la isla, esperemos que menos de diecisiete horas, pero sí somos conscientes de que unas cuántas horas serán de noche. Y si nos mojamos, no va a ser muy cómodo».

Código rojo el domingo

El domingo es la fecha que el equipo 'Movistar' fijó para encender el código rojo, el que implica que el barco y la tripulación están listos para echarse al agua en cuanto las condiciones meteorológicas sean óptimas. En ese sentido, los partes serán vitales para decidir cuándo soltar amarras. «Lo principal es poder acertar con un buen parte meteorológico. Poder salir con unas condiciones que nos permitan navegar a tope en este barco, como por ejemplo condiciones de entre 12 y 20 nudos, 25 como máximo».

El patrón hondarribitarra asegura que «el récord de Las Cuatro Barras, la vuelta a Mallorca, es nuestro primer reto como equipo y el principio de un largo camino en el que queremos seguir compitiendo. Llevamos unos meses entrenando muy duro y todos hemos sacrificado el tiempo y el esfuerzo que ha hecho falta para estar a punto. El Real Club Náutico de Palma, al abrir este récord a nuevas clases, nos ha abierto una oportunidad y nada más verlo supimos que ésta era la nuestra. Estamos en pleno invierno y queremos competir. Clubs, instituciones, patrocinadores y toda la gente en general están aportando su grano de arena y estamos súper agradecidos, así que entre todos vamos a intentar batir el récord».

Mano derecha del guipuzcoano en este barco es Antón Paz, oro en los Juegos Olímpicos de Pekín'2008 en la clase Tornado, quien asegura que «Iker es una persona que en los proyectos en los que se involucra trabaja a tope, como ahora en el M32 de cara al World Match Racing Tour. También con esta posibilidad que surgió de hacer este récord. Está claro que estamos poniendo todo nuestro empeño para poder afrontarlo con las mayores garantías posibles. En ese aspecto Iker siempre intenta dejar todo atado, no le gusta dejar nada al azar y en eso estamos trabajando todo el equipo para llevarlo a cabo. Como patrón, siempre está al mando de todas las acciones pero delegando trabajos para poder hacerlo lo más rápido posible y que todos tengamos nuestra parte de trabajo y nuestra parte de descanso».

Respecto al barco, advierte que «a partir de unas condiciones hay que tener mucho cuidado con el palo. El gennaker va a tope de palo y si tienes un rizo en la mayor la parte de arriba del mástil sufre mucho. Podemos encontrarnos de repente con condiciones de viento mucho más duras y debemos anticiparlo bien para no arriesgar el material y poder completar la vuelta sin roturas. Más allá de eso, el barco está muy bien construido, es bastante simple de maniobra y no tendría por qué fallar ninguna otra cosa».