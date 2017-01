Maitane Etxeberria estará en condiciones de jugar el sábado

Maitane Etxeberria está en condiciones de reaparecer frente al Rocasa. La extremo se perdió la Copa de Euskadi disputada el pasado fin de semana como consecuencia de la torcedura de tobillo que sufrió la víspera de la semifinal contra el Kukullaga. Esta semana ha entrenado con el resto de sus compañeras.

Esto significa que Puche podrá contar con todos sus efectivos, salvo la conocida baja de Ana Martínez, que se encuentra en fase de recuperación, tras haber sido intervenida en el hombro. Puche ya no cuenta con ella para lo que queda de temporada, a pesar del interés manifestado por la propia jugadora de querer estar en condiciones para jugar la Copa de la Reina. «Mi experiencia con las lesiones me dicen que no va a poder estar al cien por cien», comenta la preparadora. La juvenil Berasategi, que se ha incorporado al primer equipo para cubrir la baja de Martínez, ha sido incluida en la convocatoria para el partido del sábado.