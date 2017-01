«Jugar en Artaleku es apasionante»

La llegada de la selección de Catar al aeropuerto de Hondarribia fue como para pedir el primer tiempo muerto del 'Memorial Domingo Bárcenas'. El desembarco de Catar no fue, ni mucho menos, idílico. El trayecto desde Doha a Madrid transcurrió sin problemas y el vuelo Madrid-Hondarribia tampoco tuvo ningún contratiempo. Una vez puestos los pies en tierra arrancaron los problemas.

Gran parte del equipaje se había quedado en Madrid. Tocaba darle la vuelta al primer contratiempo. Cambiar la defensa, variar algo en ataque... y esperar que con los cambios lleguen las maletas a tiempo para el entrenamiento de hoy.

PROGRAMA Mañana. Argentina-Catar (17 horas) y España-Polonia (19 horas). Sábado. Catar-Polonia (16 horas) y España-Argentina (18 horas). Domingo. Polonia-Argentina (11 horas) y España-Catar (13 horas). Entradas. Abono tres jornadas (50 euros), venta anticipada (40), entrada día (25) y anticipada (20).

Al frente de la selección árabe, el país con mayor renta per cápita por del planeta, está el entrenador de balonmano más laureado del mundo, Valero Rivera. Lo ganó absolutamente todo con el Barcelona, entre otros muchos títulos seis Copas de Europa, cinco seguidas, y doce ligas, y también ha triunfado como seleccionador. Con España fue bronce en el mundial de Suecia y oro en el de España, en 2013. Tras el gran triunfo con los Hispanos tomó las riendas de Catar, al que ha convertido por primera vez en campeón asiático (2014 y 2016) e hizo subcampeón en el último mundial, el que se disputó precisamente en la península catarí.

El Torneo Internacional de España, en el que además de España, Polonia y Argentina, competirá desde mañana Catar, ha propiciado que Valero Rivera vuelva a Artaleku como entrenador tras muchos años sin pisar la cancha en la que tantos duelos históricos vivió contra el Club Deportivo Bidasoa. Aquellos duelos de los años noventa en los que el equipo irundarra conseguía hacer frente a los blaugrana. Valero ha sufrido en Irun, pero también ha disfrutado. De hecho, la primera de las cinco Copas de Europa consecutivas que ganó, la levantó en Irun.

Lógicamente, Valero Rivera guarda muy buenos recuerdos de Irun y Artaleku y comenta que «volver a esta cancha es especial por los momentos que he vivido. Nuestra segunda Copa de Europa la ganamos aquí y recuerdo a mi hijo bajando a la pista a celebrarlo siendo un niño. Mi memoria es selectiva y solo me acuerdo de lo bueno. Tengo muy buenos amigos aquí y ya he quedado con algunos».

Los Hispanos se entrenaron en Arteleku España llegó el martes por la noche a Hondarribia, donde está alojada, y ayer comenzó su actividad en Artaleku con sus dos primeras sesiones. La primera por la mañana en el gimnasio y la segunda, por la tarde, en la cancha. Casi todas las sesiones de las selecciones participantes se celebrarán en Artaleku, aunque la selección de Catar también se entrenará en los polideportivos de San Sebastián, Venta Berri, mañana y el sábado, y Pío Baroja, el lunes. El comienzo de la competición está previsto para mañana con atractivos duelos. El primer partido enfrentará a Catar y a Argentina a partir de las 17.00 horas, y el segundo a España y Polonia, a las 19.00 horas. El sábado se jugarán otros dos partidos y el domingo otros dos. Para el sábado quedan el Catar-Polonia, a las 16.00 horas, y el España-Argentina a las 18.00 horas. Para el domingo se deja el Argentina-Polonia, a las 11.00 horas, y el España-Catar, a las 13.00 horas. Los Hispanos compartieron ayer unos momentos con los niños de Aspanogi, la asociación de padres de niños oncológicos.

No puede pasar una conversación con Valero sin hablar de sus duelos contra Juantxo Villarreal. «En Irun y en Artaleku he estado mucho y he sufrido mucho, pero los partidos eran apasionantes. Artaleku siempre estaba lleno, Juantxo en el otro banquillo... El Bidasoa y Artaleku tienen una historia impresionante porque este es un sitio de balonmano. ¡Cómo no me voy a acordar!». Tampoco sin preguntarle por la vuelta del Bidasoa a la Asobal, de lo que asegura que «es algo muy bonito para el balonmano. Espero que perdure en la élite».

«Se trabaja como un equipo»

Después de todo lo vivido en el balonmano europeo, Valero Rivera cambió totalmente de aires para afrontar una nueva experiencia en Catar. «El cambio fue total. La idea de balonmano en un principio era diferente, fue la primera vez que yo salía de Barcelona para entrenar y no fue una decisión fácil. Aun así, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. En lo deportivo, seguro que la mejor. Llevamos casi cuatro años en Catar y solo puedo estar agradecido por el trato, las muestras de cariño y las facilidades para trabajar que tenemos. Solo puedo hablar de un modo excelente de mi estancia allí».

En lo deportivo los títulos siguen llegando con Catar. «Hemos ganado dos veces el campeonato de Asia, que no lo habíamos hecho, nunca se había ido a unos Juegos y quedamos entre los ocho primeros, ganamos los Juegos de Asia y, sobre todo, logramos la plata en el mundial tras haber quedado vigésimos en el anterior».

Para ello se ha tenido que trabajar mucho, aunque Valero también destaca «las ganas que demuestran. Han entendido la idea del trabajo y la disciplina. También es fundamental que la selección se trata como un equipo. No tenemos partidos de gran nivel miércoles y sábado como pasa en Europa, pero que el presidente tuviera clara esta idea, como hizo Corea en su momento, ha sido fundamental. Si trabajáramos quince o veinte días, como hacen el resto de selecciones, sería imposible. De esta manera podemos competir porque somos más equipo, aunque cada vez será más difícil mantenernos con los mejores».

Su mano también se nota en el estilo de juego de los asiáticos, que se podría decir se ha europeizado. «Trabajamos como lo hemos hecho toda la vida. No usamos tantas defensas con avanzado y sí estamos más arropados. Viendo entrenamientos nuestros no hay nada que varíe con un equipo grande europeo».

Mucho se ha hablado de la forma en la que ha llegado Catar a pelear con los mejores, además de con mucho trabajo, con la nacionalización de jugadores europeos, pero Valero defiende que «para este mundial solo tenemos tres jugadores que han jugado en Europa, Rafa Capote, Daniel Saric y Beltrand Roiné. Todos los demás son gente que lleva muchos años en Doha o nacidos allí o que llegaron de críos, y eso me enorgullece». A partir de mañana se verá en Irun el nivel que presenta esta selección de Catar. En la última cita mundialista sorprendió a todos. Con Valero al frente, seguro que será un equipo ganador.