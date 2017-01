Chris Bonington: «El alpinismo llenó mi vida»

Sir Chris Bonington tiene 82 años. Su leyenda la labró en los años 60 gracias sus andanzas, aventuras y escaladas por cualquier lugar del mundo, reflejadas en sus extraordinarios libros. En la pasada edición del Bilbao Mendi Film Festival recibió el merecidísimo premio WOP como reconocimiento a los valores del alpinismo que tanto ha promulgado. Tras recibir el galardón sorprendió con una exposición magistral de lo que han sido 67 años explorando y escalando, realizando numerosas primeras y complicadas ascensiones por todos los sistemas montañosos del mundo.

- Es usted una leyenda viva. ¿Se considera un inventor del alpinismo por tener tantas aperturas en su haber?

- Más que un inventor he sido un escalador que me he permitido hacer cosas en un tiempo en el que había mucho por explorar. Y más que inventor he sido un divulgador de la montaña, de las cosas que hacíamos cuando escalar era una aventura.

- Desde aquellos años, entre los 60 y 90 del siglo pasado, han cambiado mucho las cosas en el alpinismo.

- Cada generación se ha tenido que adaptar a esos nuevos tiempos. Los que nos tocó vivir a nosotros en aquellas épocas eran totalmente diferentes, no tenían nada que ver con los de ahora. Con el transcurso del tiempo las cosas han cambiado mucho. Todo es más fácil. El material pesa menos, la comida es otra... Antes cualquier cosa servía, y todo ello hace que se superen más los límites.

- ¿Qué es lo más difícil que ha hecho?

- Cada escalada tiene su complicación. Si tengo que mencionar algo diría que el Ogro, por la dureza de la escalada y la situación que nos tocó vivir allí.

- En esta montaña, llamada Baintha Brakk, de 7.285 metros, hicieron cima el 17 de julio de 1977 Chris Bonington y su compañero de cuerda Doug Scott, quien tuvo un severo accidente. Se rompió los dos tobillos y eso les obligó a realizar un descenso de siete días agónico. Un episodio ciertamente épico...

- No se había hecho nunca. Fue la primera ascensión. Por eso tenía su compromiso. Así que en mis tiempos era difícil. Y el descenso fue una auténtica epopeya.

- ¿Qué representa para usted la cima de una montaña, el momento en que se alcanza después de pasar infinidad de penurias y sufrimientos?

- Para mí la cima es un momento de intensidad extraordinaria.

- ¿Cuál ha sido su compañero ideal de cordada?

- Depende de cada época. Si tengo que decir un nombre, mencionaría a Don Whillans, un magnífico escalador de quien aprendí mucho.

- Se ha ido dejando mucha gente, muchos amigos, por el camino...

- El riesgo de perder la vida cuando se va a la montaña está ahí... Escalar es peligroso y tiene sus límites. Se da todo y al final ocurren cosas.

- ¿Se sufre mucho con la pérdida de los compañeros?

- Siempre estarán ahí en mi mente. Ellos vivieron su vida al máximo. Lamento sus muertes, les echo de menos, pero está bien claro que es parte del juego.

- ¿Cómo ve la evolución del alpinismo a lo largo del tiempo?

- Se ha ido escalando casi todo. Ochomiles por casi todas sus vertientes, grandes paredes...

- ¿Qué falta por hacer?

- La gente parece que solo se fija en los ochomiles, pero hay infinidad de montañas de seis mil o siete mil metros que todavía no se han hecho y son muy interesantes. Los escaladores necesitan buscar nuevos retos.

- ¿Qué expedición montaría ahora mismo?

- Me gustaría ir a un valle en el que no haya estado nadie. Ir hasta el final de ese valle y escalar una montaña fácil, sencilla, con los amigos. Esa sería mi expedición ideal en estos momentos.

- ¿Cuál ha sido su última expedición?

- En 2012 fui al Himalaya de la India con uno de mis mejores amigos.

- ¿Le ha quedado algo pendiente en toda su carrera alpinística con más de una treintena de expediciones al Himalaya?

- No especialmente. Cuando se va a la montaña, unas veces se hace y otras no. Se intentan cosas y si no lo consigues no pasa nada... Se intenta y punto. Yo estoy contento con lo que he hecho.

- ¿Y su última escalada?

- Recientemente, en la costa de Escocia. Estuvimos escalando un buen amigo y yo en la misma pared que hicimos hace 42 años. Fuimos allí para conmemorar y celebrar aquella fecha. Fue un momento muy especial.

- ¿Qué le ha dado la montaña a lo largo de tantos años?

- El alpinismo llenó mi vida. Siempre me ha gustado ir a sitios donde nadie ha llegado antes. La exploración, la aventura... Todos eso me ha dado la montaña a lo largo de mi vida. Es el sentido exploratorio el que te lleva a ver cosas nuevas.

- Ha sido galardonado con el premio WOP 2016 que reconoce los valores en el mundo del alpinismo, ¿cómo se siente?

- Estoy muy contento y verdaderamente emocionado con el premio. Recibir el premio WOP, lleno de calor humano, es un tremendo honor. El Mendi Film Festival es único. Diría que es el mejor del mundo.