Un Bilbao Mendi Film sobresaliente

Puede sonar a pretencioso, pero incluso antes de que se inaugurara el pasado 9 de diciembre la novena edición del Bilbao Mendi Film Festival, ya hablábamos con su director Jabi Baraiazarra de que sin empezar la de este año, ya están preparando la décima edición que tendrá lugar del 8 al 17 de diciembre de 2017. Así lo confirmó el director de una de la muestras de cine de montaña más importante del mundo al concluir las sesiones non-stop de la películas premiadas.

PALMARÉS

El jurado ha estado formado por el cineasta vasco Jon Garaño; el director polaco Pawel Wysoczanski; el director del Festival de vuelo libre de Francia, Coupe Icare, Hélios Gracia, el director del Festival de cine de montaña Gorniskega, Silvo Karo, y la directora de programación del Festival de cine de montaña de Corea del Sur, Billy Choi.

Gran Premio a la mejor película: Freedom under load.

Mejor directora: Anca Damian con La montagne Magique.

Mejor fotografía: Samuel in the clouds.

Mejor guión: The important places.

Premio especial Jurado: The Great Alone.

Mejor cortometraje: E.B.C. 5.300m.

Mejor película de alpinismo: Link Sar West.

Mejor película de escalada: Boys in the bugs.

Mejor película de deporte y aventura: Dodo's Deligth.

Mejor película de cultura de montaña y naturaleza: Above the alley beneath the sky.

Premio del público: Jean Troillet, toujours aventurier.