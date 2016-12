Maika Ariztegi conquista la primera Urrezko Kopa

La aizkolari navarra de Ituren Maika Ariztegi se convirtió en la primera campeona de la Urrezko Kopa en la Plaza de la Trinidad de Donostia, en un día tan señalado como el de Santo Tomás. Ariztegi y sus tres oponentes hicieron historia, ya que era la primera vez que se organizaba una competición de aizkora oficial. Hasta ayer no se había disputado ningún campeonato ni de Euskadi, ni de Navarra, ni de Gipuzkoa.

La Plaza de la Trinidad estaba repleta de público y la competición femenina creó una enorme expectación. En busca de la Copa de Oro y los 1.000 euros de premio para la ganadora estaban las navarras Maika Ariztegi, Irune Izkue, la navarra-brasileña Xanta Sousa y la vizcaína Irati Astondoa.

Las aizkolaris tenían que cortar cinco troncos de 36 pulgadas. El duelo por la victoria estuvo apretado entre Ariztegi, Izkue y Astondoa. La de Ituren salió rápido y cortó en primera posición el primer tronco, pero en el segundo y en el tercero Izkue y Astondoa se le echaron encima. En el cuarto, la vizcaína se rezagó un poco y el duelo estaba servido entre las vecinas de Ituren y Beintz Labaien en el último. Ariztegi sacó a relucir su velocidad de tronco y al final aventajó en 28 segundos a Izkue. El tiempo empleado para cortar los cinco troncos de la ganadora fue de once minutos y 48 segundos, por los 12:16 de la subcampeona. Astondoa terminó tercera con 13:07 y cerró la clasificación la campeona de Euskadi de txingas, Xanta Sousa con 16:11.

El público terminó contento del espectáculo y del buen trabajo que ofrecieron las deportistas. La ganadora estaba muy contenta tras el triunfo. «He salido con la intención de romper la prueba y a pesar de que me he ido al inicio, después he visto que Izkue y Astondoa estaban encima. Al final, de nuevo he dado el máximo y he podido ganar. Estoy contenta porque hemos demostrado que las mujeres también sabemos cortar troncos y podemos organizar campeonatos».