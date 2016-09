Estreno con derrota para el Ampo

El Ampo Ordizia no pudo comenzar la temporada con una alegría después de perder por 15-23 ante el Alcobendas en Altamira. A pesar de la derrota, hubo noticias positivas en y eso que tampoco pudo sumar un punto de bonus defensivo. Entre los aspectos negativos, además de la derrota, el no poder realizar ningún ensayo. Los 15 puntos llegaron en cinco golpes de castigo y tuvieron pocas opciones de ensayo, por no hablar de que en los 80 minutos que duró el encuentro no inquietaron al rival en su zona de veintidós.

15 AMPO

23 ALCOBENDAS Ampo Ordizia: Aranguren, Lasa, López; Zamacola, Albertarrio; Iruarriz, Muller y Álvarez Eulate; Aizpurua, Cruz, Carracedo, Aldanondo, Zapateria, Salvat y Julen Goia. También jugaron Pérez, Barandiaran, Suso y Asier Korta. Alcobendas: Ángel, Anaya, Fertu; Ribot, Pingica; Villanueva, Rolls, Newton; Munilla, Linklater, Londoño, Martín, García, Iñiguez y González. También jugaron Collado, Dacosta, Rado y Sánchez. Marcador: Min. 10: Golpe de Linklater (0-3). Min. 24: Golpe de Linklater (0-6). Min. 26: Golpe de Cruz (3-6). Min. 29: Golpe de Linklater (3-9). Min. 34: Ensayo de Iñiguez (3-14). Min. 40: Golpe de Cruz (6-14). Min. 44: Golpe de Linklater (6-17). Min. 50: Golpe de Cruz (9-17). Min. 55: Golpe de Cruz (12-17). Min. 60: Golpe de Cruz (15-17). Min. 70: Golpe de Linklater (15-20). Min. 75: Golpe de Linklater (15-23). Árbitro: Villegas expulsó con amarilla a Aranguren de Ampo en el minuto 32.

Entre los aspectos positivos hay que resaltar la seriedad del equipo en tareas defensivas ante uno de los clubes llamados a disputar la liga. El Alcobendas se ha reforzado y se sabía que iban a ser difíciles de superar. Ampo Ordizia los paró bien y solo realizaron un ensayo a lo largo de todo el encuentro. También se puede ser optimista viendo la efectividad del pateador Valentín Cruz en los lanzamientos a palos. Logró cinco de seis y muchas de esas patadas fueron desde lejos.

El partido lo dominó el equipo visitante. En los primeros diez minutos los madrileños embotellaron a los ordiziarras y, a pesar de la buena defensa local en los contactos, llegó la primera infracción que aprovechaba Linklater para abrir el marcador (0-3). El ex apertura del Getxo volvió a ser clave con la calidad que atesora.

Ampo nunca perdía la cara al choque y los siguiente minutos pasaron a ser dominados por los locales. Se empezó a jugar más en campo del Alcobendas y el balón oval se alejaba de la línea de marca local. Los madrileños demostraban que son un equipo completo y no cometieron errores defensivos. Realmente ni uno ni otro equipo protagonizaron casi errores defensivos y fue otra de las razones para que el encuentro no tuviera muchos puntos con ensayos.

En los últimos veinte minutos de la primera parte, la frescura del inicio se evaporaba y llegaron más golpes de castigo. La falta que suponía el 0-6 para el Alcobendas lo contrarrestaba el Ordizia al minuto siguiente con una patada de Valentín Cruz, que abría el marcador de la temporada para Ampo Ordizia a los 25 minutos. El tercer golpe ordiziarra se traducía en el noveno punto del Alcobendas y en los minutos más complicados para los de casa llegó el único ensayo del encuentro por la banda derecha, pegado a la cal, que supuso el 3-14.

En esos instantes parecía que el choque se podía romper a favor de los madrileños, pero se llegó al descanso con el segundo golpe anotado por el apertura argentino de Ampo Ordizia.

Decidieron los golpes

En los minutos finales de la primera parte hubo una expulsión por diez minutos de Aranguren y esa ventaja la aprovecharon al inicio de la segunda los visitantes para apretar y lograr de nuevo la máxima de once puntos con otro golpe (6-17). Todavía quedaba mucho y, al contrario que en la primera parte, la posesión era más de los locales. En las fases de conquista Ampo Ordizia se mostró sólido a pesar de la fortaleza de Alcobendas en las melé. Esa posesión y el no perder el oval se tradujo en infracciones visitantes y los goierritarras comenzaron a remontar a través de golpes. El ensayo siempre estuvo lejos, pero la potencia en la pierna de Cruz lo aprovecharon bien los ordiziarras para anotar tres golpes de castigo en los primeros veinte minutos para ponerse a dos.

El Alcobendas demostró ser un equipo experimentado. Decidieron lanzar a palos dos golpes de castigo a falta de nueve y cuatro minutos para el final, sentenciando el encuentro. Ampo buscó al menos tres puntos para sumar un punto de bonus, pero no hubo ninguna opción.