'Again Charlie' despega en la clausura donostiarra

Su preparatoria en Dax resultó un tanto desconcertante. Pero sólo fue eso, una reentré. 'Again Charlie' enterró ayer cualquier debate. Demostró un gran potencial para ganar el Gran Premio de San Sebastián del centenario. El potro de Christian Delcher derrotó en un vibrante mano a mano al también prometedor 'Tuvalu', con 'Green Soldier' rematando para colgarse el bronce. Fue la traca final de una temporada de verano que se despide dejando un buen sabor de boca.

El hipódromo organizó una jornada a la altura de lo que requería una despedida de un centenario. Con horario desdoblado, el público que se acercó pudo disfrutar de una amena parrillada, además de un espectáculo de parapentistas, música en directo, carrera de pottokas... Fueron los ornamentos de una reunión en la que los caballos pusieron el espectáculo durante siete carreras. El habitual postre del GP de San Sebastián debía estar a la altura de una temporada centenaria, cumpliendo con creces con su cometido.

La carrera presentaba a priori diversas variantes. Caballos franceses, ingleses y los mejores 'stayers' locales. Una pista algo blanda dificultaba aún más el pronóstico. Sin embargo, el verde terminó estableciendo una jerarquía. 'Rooke' es tal vez el mejor caballo del lote a día de hoy, pero no tenía los metros. Entre el resto, emergieron dos estrellas cuya luz está llamada a brillar durante todo el otoño. 'Again Charlie' y 'Tuvalu' coinciden al presentar un currículum todavía escaso, pero un futuro altamente ilusionante.

La prueba estuvo lanzada por 'Sant'Alberto' y el británico 'Hurricane Volta', que marcaron siempre un paso selectivo. Los que pelearían por la carrera, conscientes de las exigencias de la pista, prefirieron ser conservadores. No fue hasta Bugati cuando presentaron sus candidaturas. Con los conductores asfixiados, 'Tuvalu' arrancó la recta con aires ganadores. Si a Fayos le dicen que no gana a 500 del poste, no se lo cree.

Pero 100 metros después, cuando el francés Lemaitre estabilizó a 'Again Charlie', éste le había dejado noqueado con un ataque demoledor. El de Christian Delcher dejó la carrera vista para sentencia. Tras recuperarse del hachazo, el aún inexperto 'Tuvalu' demostró corazón y valía para no rendirse y volver sobre el vencedor, al que no permitió relajarse hasta el espejo.

Oromo mejor sprinter

La jornada vespertina regaló otras dos carreras apasionantes. 'Oromo' se colgó la medalla de mejor sprinter del verano con un buen triunfo sobre 'Pephermo'. El bravo 'Totxo' pagó una mala salida y sólo pudo ser tercero. De todos modos, la llegada más bonita la protagonizaron 'Bruneta' y 'Poti' en el premio Yeguada Torreduero. La de Arizkorreta parecía tener dominada a 'Poti', pero ésta se defendió de forma increíble.

La reunión dejó un hat-trick de victorias para el checo Janacek, que además de con 'Bruneta', se impuso con 'Mikeltos 'y 'Man of Time'. No obstante, el jockey más laureado del verano ha sido Jose Luís Martínez, que ayer también consiguió su victoria a lomos del dos años de Remolina 'Costa Esmeralda'. La carrera que abría la reunión fue para 'Ciudadano Kane' y el líder de la estadística nacional, Borja Fayos.