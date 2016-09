Fiesta en el hipódromo en la jornada de despedida

El verano languidece y con él la temporada de carreras en San Sebastián. El aroma de septiembre huele a despedida y melancolía. Los ecos de los grandes momentos del mitin suenan cada vez más lejanos, pero la nostalgia quedará hoy aparcada para hacer hueco a una jornada muy especial. Tras cuatro carreras matinales (11:35), el hipódromo albergará una gran fiesta con parrillada, hinchables para los pequeños, pottokas, globos aerostáticos... para afrontar desde las 17:30 la traca final del verano con tres grandes premios, destacando entre ellos una notable edición del Gran Premio de San Sebastián.

PRIMERA CARRERA 11.35 H.

Premio Asociación de Hipódromos (Handicap 2ª parte) / 4.000 euros / 1.500 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

1 Iraizotz 62 D.Ferreira 3 Sus últimas españolas son malas. No parece

2 Kanak (3) 58,5 J.L.Martínez 7 Resucitó y puede quedarle margen. Cuenta

A 3 The Last One (5) 58 R.Sousa 6 Está para ganar. Condiciones para lucharla

C 4 Ciudadano Kane (5) 57,5 B.Fayos 5 Arenero, pero en hierba suele cumplir. Ahí

5 Ballad of Mullan (3) 57,5 V.Janacek 1 Algo mejoró en su anterior. Colocaciones

6 Jacapa 52,5 E.J.Arguinzones 2 Puntea pero no llega. Algunos gustan más

B 7 Makaamen 51,5 J.Gelabert 4 Siempre cumple en SS. Con este peso, cerca

SEGUNDA CARRERA 12.05 H.

Premio San Sebastián Turismo (Hándicap) / 8.000 euros / 2.000 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

B 1 Mikeltos 62 V.Janacek 7 Forma. Mejora metros. Una plaza en el podio

2 Polarsturm 59,5 Sr.Sarabia, D.A. 6 En condición, pero no está regalado de peso

3 Lava 58 J.Grosjean 8 Gran verano, aunque ya parece sujeto. Dudas

A 4 Atacama (5) 58 J.B.Hamel 5 Reenganchado. Metraje algo breve. Vigilar

C 5 Teobaldo (5) 57,5 J.L.Borrego 2 Su última no cuenta. Va a dar mucha guerra

6 Destino Canarias (5) 56 J.L.Martínez 4 Viene de mejorar algo. Difícil contra viejos

7 Ivan el Terrible (5) 56 R.Sousa 3 Siempre corre bien, pero no gana. Cerca

8 Apolo 56 B.Fayos 1 Apuntó. Distancia algo breve. Con opciones

TERCERA CARRERA 12.35 H.

Premio BMW Lur Auto (2 años no ganadores) / 6.000 euros / 1.400 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

1 Bakari 57 J.M.Borrego 11 Pagó valentía en el debut. Hoy debe rondarla

A 2 Costa Esmeralda 57 J.L.Martínez 10 Está mereciendo ganar. De nuevo la pelea

B 3 Ghirigori 57 B.Fayos 6 Entrena bien. Baja de nivel. Cuenta bastante

4 Monzalvos (4) 57 J.Grosjean 9 Mejoró en lote modesto. Colocación menor

C 5 Moonkill (5) 57 V.Janacek 7 Con esta compañía debe pelear un dinero

6 Nador 57 E.J.Arguinzones 4 Ha mostrado rapidez inicial y poco más. No

7 Nebli 57 A.Gómez 2 No debutó mal, pero todavía parece pronto

8 Futilite 55,5 F.Martínez 3 Dos últimos verdeando mucho. Le falta

9 Lady Lola 55,5 M.Foulon 8 Tras debutar suavemente, aún no se le espera

10 Mieres 55,5 R.Sousa 1 Primera para su nuevo entorno. Observar

11 Miss Secretary 55,5 J.L.Borrego 5 Remató bien debutando. Difícil en este lote

12 Naperonia 55,5 J.B.Hamel 13 Flojeó en su segunda. Algunos gustan más

13 Narrika 55,5 J.Gelabert 12 Debutó sin mostrarse. Para más adelante

CUARTA CARRERA 13.05 H.

Premio Lototurf (Hándicap 1ª parte) / 8.500 euros / 1.500 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

1 Kuai 63 J.L.Borrego 10 A gusto en SS, pero no ha corrido en el año

B 2 Mercenary 59,5 Srta.Buesa, C. 11 Agradecerá llevar menos peso. Cuenta más

3 Argos 60 J.Grosjean 3 Trayectoria descendente. Ya no seduce

4 Juan Daniel 59,5 C.A.Loaiza 2 Sujeto tras dos victorias. Por forma, no lejos

C 5 Kayak (5) 57,5 B.Fayos 7 Ha estado perfilándose. Hoy puede ser el día

6 Majestic Dream 57,5 R.Sousa 5 Le gusta la pista y anda en forma. Cuidado

7 Man of time 56,5 V.Janacek 1 Forma, pero no va regalado de peso. Dudas

A 8 Duendecillo (5) 55 A.Gómez 4 Preparó ésta hace dos semanas. Ya peligroso

9 Ai Rimm Al 54,5 R.C.Montenegro 9 Amagó. Si llueve un poco, podría dar un susto

10 La Pepa 53,5 F.Martínez 8 Tocó techo en 1º parte. Ya hizo bastante

11 Garajonay (5) 51 J.Gelabert 6 No está para figurar a este nivel. Muy difícil

12 Capearth 51 Srta.Pérez, C. 12 Retirado

QUINTA CARRERA 17.30 H.

Premio Torreduero (Yeguas) / 12.000 euros / 1.600 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

1 Jelgaba 58 A.Gómez 2 Por valor debe estar batida. Opción secundaria

B 2 Poti 58 J.Grosjean 3 Prueba en la milla. Tiene nivel para figurar

3 Stamp of Approval 58 J.Castaño 6 Retirada

A 4 Bruneta 56 V.Janacek 5 Reaparece, pero destaca por clase. Impone

5 Capicua (4) 56 B.Fayos 1 Algo inferior. Metraje límite. Alguna delante

C 6 Fun for All 56 C.A.Loaiza 4 Valor 31 en GB. Cambia de entorno. Vigilar

SEXTA CARRERA 18.10 H.

Premio Hotel Viura (3 años en adelante) / 8000 euros / 1.200 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

C 1 Cefiro 60 A.Lemaitre 6 Reaparece. Ganó Quinté en 35,5. En el dinero

B 2 Totxo (5) 60 J.Grosjean 7 La pista movida no le gusta, pero es el mejor

A 3 Oromo (3) 59 R.Sousa 3 Borda los metros y está pletórico. La lucha

4 Alcano (3) 57 J.Gelabert 1 Ganó en 2015. Necesita blando. Algo cuenta

5 Elasyaaf 57 J.L.Martínez 2 Fue bueno, pero viene de una larga lesión6

6 Dark Silver 56 V.Janacek 8 Ha decepcionado en su últimas. Cuesta creer

7 Pephermo 56 J.B.Hamel 5 El peso le concede alguna chance. Colocación

8 Kiri Sunrise 55 B.Fayos 4 Rápida, pero inferior. Opción secundaria

SEPTIMA CARRERA 18.50 H.

Gran Premio de San Sebastián - Tattersalls (3 años en adelante) / 24.000 euros / 2.800 metros

Nº CABALLO PESO JINETE CAJÓN COMENTARIO

C 1 Lateran Accord (2) 61 V.Janacek 11 Puede superar la escala. Valor para lucharla

2 Green Soldier 59 J.L.Martínez 9 Consistente. Si le sale su carrera, puede ganar

3 Hurricane Volta (5) 59 G.Madero 8 Consistente en las islas, pero inferior. No debe

4 Malos Pelos 59 R.Sousa 2 Es muy regular a este nivel. La va a pelear

A 5 Rooke 59 T.Henderson 3 El mejor, pero son muchos metros. Gran duda

6 Sant'Alberto (5) 59 M.Gomes 1 Ya no llega a este nivel. Muy complicado

7 Tindaro (6) 59 O.O.de Urbina 5 Venció en 2014. Mantiene valor. Más difícil

B 8 Tuvalu 59 B.Fayos 6 Ganó preparatoria. Mucho progreso. Temible

9 Sureness 57,5 J.L.Borrego 4 Va a poner mucho ritmo. No lo tiene fácil

10 Ziga (4) 57,5 J.Gelabert 7 Pura clase. Mejor con algo de lluvia. Sorpresa

11 Again Charlie 54 A.Lemaitre 10 Decepcionó en el GP de Dax. Alguno delante

(2) Difícil en la salida, (3) Carrilleras, (4) Tapones, (5) Anteojeras , (6) Visor.