El primer asalto a la Liga de Campeones

El Super Amara Bera Bera emprende su particular viaje hacia la Liga de Campeones esta tarde a las 18.30 horas en el Gasca enfrentándose a un histórico de la competición como es el conocido Hypo Niederösterreich.

Este primer choque puede resultar determinante no para asegurarse el pase sino para identificar al aspirante que se queda en la cuneta, dado que una derrota en un primer choque dejaría prácticamente sin opciones al perdedor. Tan solo se clasifica el primero de los cuatro que componen el grupo. El resto se incorporará a la Copa EHF de manera paulatina, en virtud del puesto que ocupe al termino de esta liguilla eliminatoria. Esta ronda en particular cuenta con una dificultad añadida que no es otra que la de tener que meter en cintura al Leipzig alemán, el más firme candidato para ingresar en la Liga de Campeones. Las germanas inaugurarán con las bielorrusas del Gomel a partir de las cuatro de la tarde en este mismo escenario esta fase clasificatoria.

El Super Amara es consciente de las reducidas opciones que tiene de salir victorioso en esta fase en la que participa por segunda ocasión. En las dos últimas temporadas la falta de liquidez le ha impedido ser de la partida. El rival con el que se va a enfrentar el Bera Bera es el actual campeón de Austria, un dato que no sorprende en absoluto al tratarse del vencedor de las últimas 39 ediciones de manera ininterrumpida. Es igualmente el vigente campeón de la Copa, un título que nadie ha sido capaz de arrebatarle desde hace 28 temporadas.

Pero si por algo puede intimidar el Hypo es por su historial continental. Felizmente para los intereses de las guipuzcoanas, el club austríaco ha bajado considerablemente su nivel. En su haber cuenta con nueve títulos europeos: Ocho Champions, ganadas entre 1989 y 2000, y una Recopa, esta última lograda en 2013 ante el Issy Paris. Los datos que presenta en la última década son sustancialmente más discretos, teniendo en cuenta que en las últimas seis temporadas no ha conseguido avanzar en la máxima competición europea más allá de la fase de grupos.

El calendario Hoy 16.00 horas Leipzig - Hc Gomel 18.30 horas Hypo N. - Super Amara Mañana 16.00 horas Tercer y cuarto puesto 18.30 horas Primer y segundo puesto Pabellón: José Antonio Gasca

Juventud y veteranía

Actualmente, el Hypo cuenta con una mezcla de juventud, veteranía y galones. Sus armas ofensivas más peligrosas se encuentran en ambos laterales. En el izquierdo cuenta con la austriaca Gorica Acimovic (31 años), máxima artillera, y con la nueva incorporación francesa, Audrey Bruneau (24 años), a quien Marta López conoce por los años compartidos en el Fleury Loiret. La define como «una jugadora fuerte, con lanzamiento exterior eficaz y con una envergadura que puede crear problemas». En cuanto al lateral derecho, el equipo austríaco cuenta con Marina Budecevic (34 años), jugadora con un bagaje extenso que cuenta con un título de la Champions League en su haber (Hypo, temporada 2000-2001). Pero no es la única que presenta un palmarés ilustre, la veterana guardameta rusa de 38 años Olga Sanko (38 años) puede presumir también de haber ganado la Champions en el año 2008 vistiendo la camiseta del Zvezda Zvenigorod ruso. La nueva incorporación malagueña del Bera Bera confía en que la velocidad del juego que despliega el conjunto donostiarra sea un punto a favor para poder alzarse con la victoria.

Noventa partidos en Europa

Resulta curioso e incluso chocante que el Super Amara Bera Bera se enfrente por vez primera a un rival austriaco después de haber jugado nada menos que veinte temporadas en Europa desde que debutó en la Copa EHF en 1993-94. Tan solo se ha ausentado de las competiciones continentales en tres ocasiones. En las campañas 1994-1995, 1999-2000 y más recientemente en la 2010-2011. La competición en la que más ocasiones ha tomado parte es en la Copa EHF (once veces), seguida de la Recopa (seis), de la City Cup (dos) y de la Champions (una), además de haber jugado una primera fase de eliminación para la Champions en 2012-13.

El bagaje que presenta hasta la fecha le es favorable en lo que a resultados se refiere después de haber afrontado un total de noventa partidos. La mitad los ha saldado con victorias (45). Las eliminatorias acumuladas se elevan a 37 y tan solo ha contabilizado ocho empates. Resultado con el que se despidió la pasada campaña de Europa (24-24) enfrentándose en Donostia al potente Iuventa Michalovce eslovaco.

A lo largo de estas más de dos décadas ha conocido a rivales de veinte países diferentes. El destino que en más ocasiones le ha tocado visitar ha sido Alemania y Croacia, al haber quedado emparejado hasta en cinco ocasiones. El rival con el que más veces se ha medido es con el Prodavka Vegeta croata, con el que ha coincidido en tres oportunidades. El equipo guipuzcoano ya sabe personalmente cómo se las gasta el Leipzig. Le apeó de la Copa EHF en octavos de final en la temporada 2004-05 (37-34 en Donostia y 33-26 en Alemania). Ha disputado 41 eliminatorias, seis partidos de Champions League y dos clasificatorias.