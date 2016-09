Garmendia: «Atrás han quedado los dos años en los que bajamos el sueldo a las jugadoras»

En el plano deportivo, la temporada es igual a las cinco últimas al debutar por quinto año consecutivo adjudicándose la Supercopa. En el plano financiero, las arcas del Bera Bera están mucho más saneadas a raíz de la irrupción del nuevo patrocinador Super Amara, que pone nombre al equipo.

- Otro año que se empieza con buen pie. Ya van cinco seguidos.

- Sí, así es. Volvemos a empezar la temporada ganando otra vez la Supercopa. Las cosas tienen que seguir igual, es decir, seguir en la línea que venimos trabajando todos estos años para estar en disposición de salir a luchar por todos los títulos. Ganar títulos no te hace tener cada vez menos ilusión. La dificultad está ahí y el trabajo es el mismo. Esta Supercopa ha sido diferente al coincidir la final con la masculina. Se han equiparado a un mismo nivel. Tiene una connotación especial que se empezó a notar desde antes de que se jugaran las finales.

- ¿La consecución del triplete ha pasado de ser un objetivo a ser una obligación?

- Obligación de ganar no, pero sí obligación de estar en la pelea. El año pasado no nos dieron como favoritas y nos hicimos con el triplete. No resultó nada fácil. Que nadie piense que ganamos de calle. Todos los triunfos que hemos logrado han sido muy competidos.

- Comparar la plantilla actual con la anterior es inevitable.

- Como bien dice el refrán, las comparaciones son odiosas. Hace muchos años se retiraron dos jugadoras importantes, vinieron otras y se salió adelante. No hay que llevarse las manos a la cabeza. Está más que demostrado que nadie es imprescindible. Este año se han ido cuatro jugadoras, entre ellas dos importantes, no sólo en lo que respecta a nivel de juego sino también a nivel de vestuario. Me refiero a Eli y a Matxalen, y el equipo va a tener que salir adelante por sus medios. Esto lleva un proceso.

- El capítulo de fichajes ha ido como estaba previsto o ha quedado algo en el tintero?

- Algo ha podido quedar, en cuanto que había posibilidades de fichar una jugadora extranjera, pero finalmente no se ha producido porque en el vídeo que nos facilitaron no podíamos saber si nos daría el rendimiento esperado. Fichar y no sumar no es de recibo. No nos hemos querido precipitar. Tampoco vamos a salir a buscar pero no descartamos incorporar alguna jugadora si se nos presenta la ocasión. Es un tema que no es prioritario.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de este nuevo bloque?

- No hay nada que me inquiete en particular. Lo que me puede preocupar es que Patri Elorza y Marta López se acoplen cuanto antes. También me gustaría saber dónde estamos en Europa, porque pienso que Europa será quien nos ponga en nuestro sitio.

- La liga de este año, ¿es más, menos o igual de competitiva?

- La liga es la más complicada del ganar del triplete y pienso que estará igual de competida. El nivel de los equipos es muy parecido al del año pasado.

- La Champions llama a la puerta en Donostia. ¿Piensa que todavía les queda un poco grande?

- Como acabo de decir, los días 9 y 10 sabremos dónde estamos. Veo muy difícil que podamos clasificarnos. Hay que ser realistas. Para empezar hay un equipo que casi nos dobla en el presupuesto, como el Leipzig y el Hypo, a pesar de bajar su nivel, es un histórico que sigue acudiendo a jugar los torneos más prestigiosos. El nivel es muy alto. A pesar de todo no descarto nada. Nosotras tenemos el factor a favor de jugar en casa.

«No descartamos la posibilidad de fichar a una extranjera si se nos presenta la ocasión»



«Gracias a Super Amara ya podemos fichar por varios años y no uno por uno como hasta ahora»

- En el equipo ideal de la pasada campaña tan solo aparece del Bera Bera Ana Martínez. ¿Le parece una decisión justa?

- No voy a entrar a valorar la selección que se ha hecho, aunque me gustaría destacar que del equipo campeón sólo hay una jugadora (Ana Martínez). Quizá eso quiere decir que no seamos tan favoritas (tres jugadoras son del Rocasa y una del Guardés, Zuazo, Cleba León y Bera Bera). Yo tengo otras preferencias, pero en ningún momento cuestiono el nivel de las elegidas.

- ¿Hasta qué punto le preocupan las lesiones?

- El año pasado nos respetaron bastante. Tanto Maialen Múgica como Matxalen Ziarsolo arrastraban problemas desde atrás. Tuvimos mala suerte cuando coincidió la lesión de Maitane Etxeberria y perdimos en Guardés. Para prevenir las lesiones hay que hacer una buena preparación y tener un poco de suerte.

- ¿El presupuesto está cerrado?

- Es la primera vez que está cerrado antes de jugar en Europa. Atrás han quedado los dos años que tuvimos que reducir el sueldo a las jugadoras. Este año vamos a poder quitarnos la deuda que teníamos hace tres años de 95.000 euros. Aquello se generó al bajar notablemente la ayuda institucional una temporada en la que jugamos la Champions.

- ¿Quién va a cubrir el hueco de líder que deja Eli Pinedo? Ella le tomó a usted el testigo.

- No tiene por qué haber un solo líder, pueden ser varios. Una jugadora puede asumir el papel de capitán, otra el liderato en el vestuario, la entrenadora puede tomar más protagonismo... Esto ya se verá con el tiempo.

- ¿Super Amara proporciona la estabilidad que tanto añoraban?

- Era nuestra asignatura pendiente. El proyecto está así mucho más consolidado. Hemos conseguido el patrocinador que da nombre al equipo y eso da una estabilidad presupuestaria importante. Ahora el equipo puede fichar para varios años y no uno por uno como hasta ahora.

- A estas alturas está satisfecha con el rendimiento que está dando la cantera y la base del club?

- Se está trabajando bien, como se puede comprobar. Cada vez son más las jugadoras que hacen la pretemporada con el primer equipo y varias de ellas ya han debutado en División de Honor.