Bera Bera, un seguro de éxito

La nueva victoria del Bera Bera de balonmano, ahora con el apellido de Super Amara y un notable grupo de patrocinadores, incluida la Real Sociedad, que han dado un soplo de aire a las penurias económicas que impidieron al club atender su participación europea en otras temporadas, supone otro espaldarazo para nuestro balonmano, máxime cuando el club comienza una temporada sin algunas de las jugadoras que han sido su santo y seña durante muchos años.

Por lo visto, se trabaja con vista en el Bera Bera para que las nuevas generaciones mantengan el tono de un equipo que gana con suficiencia, aunque es verdad que en la primera parte estuvo un poco atascado ante el Zuazo, en la final que lleva a sus vitrinas la sexta Supercopa. Un éxito sin precedentes que anuncia otra temporada de éxito, que empieza fuerte y sin descanso, con la previa de la cita europea que se presenta exigente.

Además del balonmano, el remo volvió a ser protagonista del primer domingo de septiembre y repetirá en su segunda cita del próximo, que esperamos con expectación después de que ayer quedara todo por decidir, tanto en la cita femenina como en la masculina. El cronómetro está muy ajustado en ambas citas y las banderas no tienen favorito claro. Con 1.78 de ventaja sobre Hondarribia, los tripulantes de Bermeo marcan una ligera iniciativa que en la txanpa final pudo haber parecido más amplia, pero las últimas paladas de la Ama Guadalupekoa fueron espectaculares y buen ensayo para el sprint final que se intuye en la regata definitiva del próximo domingo. Buen papel de San Juan, que volvió mejor de lo que fue hasta la ciaboga y bogará en la tanda de honor, y resignación en Orio, muy bien en la ida y atascado en el regreso a la bahía. Protestaron los amarillos por un posible cierre de Kaiku, algo que hizo al juez de mar avisar continuamente con su bandera a los vizcainos, pero al final, al negársele por la organización a Orio comprobar el GPS que supusiera una prueba, no hubo reclamación. Interesante regata de Donostiarra, que aunque ocupó el último lugar, lo hizo por debajo del minuto de diferencia sobre el primero y prepara con entusiasmo el playoff que podría colocarle en la ACT, algo que no había conseguido hasta ahora.

Las mujeres también protagonizaron un bonito espectáculo y quedaron muy cerca las tres primeras, como para que haya máxima emoción en la resolución de la bandera. Fue un gran acierto abrir a dos tandas también la participación femenina, porque la evolución de nuestro remo lo merece.

Fútbol

De fútbol hablamos poco porque fue el primer parón liguero y ni Real Sociedad ni Eibar han tenido un arranque como para sacar demasiadas conclusiones. Una victoria y una derrota que les coloca en la mitad de la tabla, pero en ambos casos con muchas cosas por coordinar para llegar a afinar su orquesta.

Se espera con atención del debut en partido oficial de Julen Lopetegui al frente de la selección española, tras el interesante debut en el amistoso de la pasada semana. La ausencia de Iker Casillas en la convocatoria ha sido, cómo no, el tema que sonda en el ambiente y se convertirá en arma arrojadiza en cuanto los resultados no favorezcan. Es lo habitual cuando media más la amistad que el portero tiene con colegas y periodistas que la necesidad que intuye el seleccionador de dar paso a siguientes generaciones.

La Vuelta

Es la Vuelta Ciclista a España la que provocó camino de Formigal un inesparado resultado, tras la impresionante etapa de la víspera camino del Aubisque por tierras francesas y tras pisar suelo guipuzcoano el pasado viernes, algo que conviene subrayar tras casi cuatro décadas sin tener a los ciclistas por aquí. El Tinkoff de Contador y el Movistar de Quintana se aliaron en la salida de la etapa de ayer y pillaron sin desayunar a Froome y su equipo, con lo que el boquete que abre el líder parece haberle puesto la Vuelta en bandeja. Queda una semana antes de llegar a Madrid, pero la ventaja de Nairo de 3.37 es mucho margen por mucho que aún haya que disputar la crono que favorece al británico.

Siguen adelante, mientras tanto, las carreras de Fórmula 1, con Rosberg y Hamilton peleados por el título mundial del que les separa sólo dos puntos tras el triunfo del alemán en el G.P. de Italia. Los españoles no rascan bola. Y en las motos, Viñales ganaba su primera carrera en Moto GP, mientras los favoritos anduvieron bastante perdidos en el G.P. de Gran Bretaña.