Manolo Cadenas se despide de la selección española

El presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, confirmó este viernes, en una rueda de prensa acompañado por Manolo Cadenas, que el técnico leonés no continuará al frente de la selección española, después de tres años. Aunque aún no es oficial, su sustituto será el catalán Jordi Ribera, exseleccionador argentino y de Brasil.

"Era el momento de dar un cambio a la selección, acaba un ciclo olímpico y comienza el siguiente y valoramos esa decisión. Quiero agradecer a Cadenas su dedicación, implicación por la dificultad que ha supuesto llevar conjuntamente un equipo y la selección", expresó Blázquez, que además dejó claro que la Federación siempre será su "casa".

En el acto de despedida también estuvo presente Óscar Graefenhain, director general de deportes del CSD, quien quiso "agradecer la magnífica labor" que ha desarrollado Cadenas al frente del combinado nacional.

"Cadenas es una persona de balonmano de los pies a la cabeza. Ha obtenido los mayores logros con la selección y ha demostrado tener una honestidad a lo largo de su trayectoria. Desearle los mayores éxitos en el futuro porque sabemos que va a seguir colaborando con el balonmano español", resaltó.

Por su parte, Cadenas aseguró que "los ciclos olímpicos marcan el devenir de los seleccionadores, había un acuerdo de terminar después de los Juegos. La despedida se hizo ya hace tiempo después del Preolímpico de Suecia pero hoy se ha hecho oficial".

Cadenas agradeció a todas "las personas de la Federación" que "confiaron" en él para este cargo tanto como a "los jugadores y cuerpo técnico". "Ha sido una experiencia que todos deben vivir. Han sido unos años intensos y quizás he echado de menos haberle dedicado más tiempo a esta labor", dijo refiriéndose a tener que compaginar ambas tareas.

Sobre la posibilidad de que el cambio de seleccionador cada tres o cuatro años pueda influir en los resultados, Cadenas comentó que "depende de la circunstancias".

"El balonmano español tiene una línea de trabajo. Hubo grandes entrenadores que se esforzaron en formarla como Manolo Laguna y Juan de Dios. No tiene que haber ningún aspecto negativo, influye más la ilusión".

El leonés deseó "toda la suerte del mundo" al que sea su sucesor. "Hay grandes entrenadores en España y muchos se merecen vivir esta experiencia de dirigir a la selección".

Cadenas tomó el relevo de Valero Rivera al frente de la selección en abril de 2013 y su balance con el combinado nacional ha sido: bronce en el Europeo de Dinamarca (2014), un cuarto puesto en el Mundial de Catar (2015) y plata en el Europeo de este año en Polonia.

El técnico de 61 años recalcó que después de este descanso se ve "más preparado" que antes para seguir ejerciendo su labor. "Me veo capacitado para entrenar cualquier equipo o selección. Me gustaría entrenar en la liga alemana. Hubo algún contacto pero no cuajó. Esperaré mi oportunidad".

Finalmente, el presidente de la Federación aprovechó el acto para anunciar que en el próximo Torneo Internacional de España participarán las selecciones de "Argentina, Polonia y casi con toda seguridad Catar".