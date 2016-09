Compartiendo piscina con Michael Phelps

Este otoño hará cuatro años que el nadador Juan Tolosa dejó su Irun natal para partir hacia Estados Unidos con el objetivo de estudiar y seguir entrenando. Primero aterrizó en el Florida Southern College donde repartía sus horas entre entrenamientos y los estudios de Económicas y Empresariales y el verano pasado fichó por la Universidad de Arizona State para terminar ahí la carrera y continuar entrenando. No es una universidad cualquiera con un programa cualquiera de natación. La Arizona State University (ASU) se ha propuesto ser «un 'laboratorio' olímpico donde los mejores atletas acudan a entrenar» y para lograrlo ha hecho una gran inversión tanto en instalaciones como en fichar a grandes entrenadores.

Desde abril del año pasado Bob Bowman, que ha sido el entrenador de toda la vida de Michael Phelps, es el 'head coach' de la universidad donde entrena Juan Tolosa. Le acompañan nada menos que Misty Hyman, campeona olímpica de 200 mariposa en Sidney 2000, Ryan Mallam y Daniel Kesler. Pero además, a partir de esta próxima temporada la ASU contará con la presencia de Michael Phelps en la piscina. El astro de Baltimore ha decidido, una vez retirado de la natación de competición, dedicarse a entrenar y comenzará su nueva carrera como ayudante de entrenador en el prestigioso centro del suroeste norteamericano. El deportista más laureado de la historia se ha instalado ya en Arizona con su mujer y su hijo y afirma estar emocionado con la oportunidad que le brinda la universidad.

No será la primera vez que Juan Tolosa coincida con Phelps en una piscina. En 2015 el 'tiburón' de Baltimore eligió el Grand Prix de Mesa para volver a la competición tras un periodo de sanción por conducir bajo los efectos del alcohol y en esa misma cita estaba el irundarra que también coincidió en una serie con Ryan Lochte. Tolosa no sólo compartió piscina con Phelps sino que además puede jactarse de haber dejado fuera de una final en 400 al hombre con más medallas olímpicas del mundo.

Futuro prometedor

El curso ha terminado muy bien para Juan Tolosa tanto en los estudios como en la natación. En mayo se graduó en la carrera de Económicas y, de momento, se encuentra trabajando a media jornada para conseguir quedarse en el país ya que el visado de estudiante se le termina en mayo del año que viene. «Por ahora estoy compaginando los entrenamientos con el trabajo. Es un poco duro pero me iré acostumbrando. En mayo se me termina el visado pero me gustaría quedarme en Arizona. Estoy muy contento con el clima, el ambiente, el grupo de natación y los entrenadores que tengo aquí».

El irundarra entrena una media de 20 horas semanales de las cuales 17 son en el agua y 3 en el gimnasio. «Es un tope que pone la Universidad y son muy estrictos con esto. No puedes pasarte, la oficina correspondiente se encarga de que sigamos las reglas y se lo toma muy en serio».

Tolosa explica que el grupo en el que ha estado entrenando esta pasada temporada estaba formado por 22 chicos y 20 chicas bajo los mandos de cuatro entrenadores a los que ahora se sumarán Phelps y otro ayudante más. Juan, como fondista, tiene como entrenador a Dan Kesler quien le describe como «gran nadador y mejor persona». Según explica Kesler, el irundarra es de los que llega siempre con la sonrisa puesta y buena actitud: «Lo mejor de Juan es que siempre está dispuesto a hacer lo que le pidas y además está abierto al cambio y a probar nuevas formas de entrenamiento. Lleva aquí una temporada y estamos muy emocionados con su futuro. Nos hemos puesto algunos objetivos elevados, que serán difíciles de lograr, pero no imposibles».

Juan Tolosa acaba de batir el récord de Euskadi de 1.500 y 400 libre y se ha quedado muy cerca en el 800. Lo hizo en el US Open celebrado el pasado mes de agosto donde quedó quinto en la final A de la prueba larga y tercero en la final B del 400. En 1.500 Tolosa rebajó en 16 segundos la mejor marca vasca en posesión del vizcaíno Julen Zabalo y la dejó en 15:22:63. Para hacernos una idea del nivel de esta marca, los nadadores Marc Sánchez y Antonio Arroyo han acudido a los Juegos Olímpicos de Río donde han realizado 15:11 y 15:12 respectivamente. «Estoy muy contento con los resultados. Ya me esperaba la mejoría porque la temporada pasada rebajé mucho mis tiempos en piscina corta y nadar en larga se me da mejor».

Viendo su progresión y atendiendo a las declaraciones de su entrenador, no es descabellado ponerse a mirar de reojo las mínimas para Tokyo 2020 pero el propio deportista señala que, de momento, le gustaría poder seguir entrenando en Arizona. «Prefiero hacer los planes a corto plazo e ir buscando alternativas por si lo que planeo no sale bien», señala el nadador del Bidasoa XXI que espera poder volver en diciembre a casa para hacer una visita a la familia y, si coincide con las fechas, participar en el campeonato de España de Invierno.